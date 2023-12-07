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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

Под Нижним Тагилом столбики термометров опустились до -50 градусов

До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря

7 декабря 2023, 04:57
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом столбики термометров опустились до -50 градусов

Читатели TagilCity.ru присылают данные со своих термометров утром 7 декабря. В разных районах Нижнего Тагила смартфоны показывают температуру ниже -30 градусов, а в селе Елизаветинское на уличном термометре столбик замер на отметке в -50 градусов.

В Дзержинском районе температура была на уровне -30 градусов. На Вые смартфон читателя TagilCity.ru показал -35 градусов, на Тагилстрое -34 градуса. В центральной части Нижнего Тагила приложение показывало -32 градуса.

Из села Елизаветинское в редакцию пришло фото термометра, на котором значится -50 градусов.

Фото: tagilcity.ru

В связи с аномальными морозами в Нижнем Тагиле школьники переведены на дистанционное обучение, а в детских садах разрешено отсутствие детей без последующего предоставления справок. 

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