До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В Дзержинском районе температура была на уровне -30 градусов. На Вые смартфон читателя TagilCity.ru показал -35 градусов, на Тагилстрое -34 градуса. В центральной части Нижнего Тагила приложение показывало -32 градуса.
Из села Елизаветинское в редакцию пришло фото термометра, на котором значится -50 градусов.
В связи с аномальными морозами в Нижнем Тагиле школьники переведены на дистанционное обучение, а в детских садах разрешено отсутствие детей без последующего предоставления справок.