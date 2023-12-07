До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря

Под Нижним Тагилом столбики термометров опустились до -50 градусов

Читатели TagilCity.ru присылают данные со своих термометров утром 7 декабря. В разных районах Нижнего Тагила смартфоны показывают температуру ниже -30 градусов, а в селе Елизаветинское на уличном термометре столбик замер на отметке в -50 градусов.