Дошкольники из Нижнего Тагила стали лауреатами на фестивале ЛУЧ

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Фестиваль посвящен людям с ОВЗ. В мероприятии принимали участие дети из 38 регионов страны.
Нижнетагильская команда «Малиновый джем» стала лауреатом I степени. Дети победили в номинации «Вокал», рассказали в Управлении образования Нижнего Тагила.
Напомним, в ноябре 2023 года младшая танцевальная группа ансамбля «Серпантин» из Нижнего Тагила победила в конкурсе OLIMP. Детей, участвовавших в мероприятии, наградили дипломом лауреата I степени.