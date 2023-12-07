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Дети из Нижнего Тагила победили на Всероссийском фестивале ЛУЧ

Дошкольники из Нижнего Тагила стали лауреатами на фестивале ЛУЧ

7 декабря 2023, 04:46
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Дети из Нижнего Тагила победили на Всероссийском фестивале ЛУЧ

Воспитанники детсада №108 из Нижнего Тагила стали победителями во II Всероссийском творческом фестивале «Люди, Умеющие Чувствовать». Он проходил в Казани.

Фестиваль посвящен людям с ОВЗ. В мероприятии принимали участие дети из 38 регионов страны.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Нижнетагильская команда «Малиновый джем» стала лауреатом I степени. Дети победили в номинации «Вокал», рассказали в Управлении образования Нижнего Тагила.

Напомним, в ноябре 2023 года младшая танцевальная группа ансамбля «Серпантин» из Нижнего Тагила победила в конкурсе OLIMP. Детей, участвовавших в мероприятии, наградили дипломом лауреата I степени.

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