Екатеринбург получил в подарок мощи великомученицы святой Екатерины

Напомним, что впервые об останках святой Екатерины сообщалось в 1802 году. Тогда орден святого Августина отправил итальянской церкви. Впоследствии экспертиза показала, что мощи являются подлинными и их отправили в США, где уже их в настоящее время приобрел глава Крыма.