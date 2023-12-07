Екатеринбург получил в подарок мощи великомученицы святой Екатерины

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Митрополит Евгений сообщил о подарке главы Крыма. По его словам, этот дар стал уникальным в юбилейный год Екатеринбурга.
Напомним, что впервые об останках святой Екатерины сообщалось в 1802 году. Тогда орден святого Августина отправил итальянской церкви. Впоследствии экспертиза показала, что мощи являются подлинными и их отправили в США, где уже их в настоящее время приобрел глава Крыма.
Теперь после получения мощей святой в Екатеринбурге, будет совершен крестный ход, после которого останки поместят в ее часовне.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы выйдут на улицы города в честь крестного хода.