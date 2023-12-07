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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Глава Крыма купил у американцев мощи святой Екатерины для Екатеринбурга

Екатеринбург получил в подарок мощи великомученицы святой Екатерины

7 декабря 2023, 10:35
Фото: Midjourney

Глава Крыма купил у американцев мощи святой Екатерины для Екатеринбурга

Сергей Аксенов, глава Крыма, вместе с супругой Еленой преподнесли подарок к 300-летию Екатеринбурга, а именно священную реликвию, содержащую мощи покровительницы города, святой Екатерины.

Митрополит Евгений сообщил о подарке главы Крыма. По его словам, этот дар стал уникальным в юбилейный год Екатеринбурга.

Напомним, что впервые об останках святой Екатерины сообщалось в 1802 году. Тогда орден святого Августина отправил итальянской церкви. Впоследствии экспертиза показала, что мощи являются подлинными и их отправили в США, где уже их в настоящее время приобрел глава Крыма.

Теперь после получения мощей святой в Екатеринбурге, будет совершен крестный ход, после которого останки поместят в ее часовне.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы выйдут на улицы города в честь крестного хода.

Мощи святого покровителя военных прибыли в Екатеринбург
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#Общество#Церковь#Крестный ход#Мощи#Екатеринбург#Старообрядческая церковь#Царский крестный ход#Митрополит#Камилла Булгакова
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