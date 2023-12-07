Эксперты рассказали, как «лукавая статистика» влияет на общественное мнение

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Опрошенные МК эксперты сошлись во мнении, что в большинстве ситуаций в так называемых исследованиях берут за основу «лукавую статистику», механизм которой идеально отточен: приводятся данные малоизвестных информационных агентств, которые используются для вбросов в СМИ. Особенно часто к подобным методикам обращаются во время предвыборных кампаний, сообщает МК.
«Достаточно легко вбросить такой месседж, не соответствующий действительности, и раскачать его», — пояснил глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин, которого цитирует издание. Он уверен: эти фейки и вбросы преследуют лишь одну цель — добиться максимальной дестабилизации ситуации. Поэтому такие тенденции в медиапространстве особенно ярко проявляются накануне старта предвыборной кампании.
К примеру, в интернете размещают материал, где со ссылкой на данные неких исследований, имеющиеся в распоряжении редакции, сообщается, что две трети школьных учителей на дух не переносят свою работу. Подтвердить достоверность подобных сведений невозможно, но эффект в виде бури негодования в социуме проявится очень быстро.
«Такими манипулятивными технологиями обычно пользуются отраслевые лоббисты, политики-популисты и не очень добросовестные журналисты, создающие сенсацию на ровном месте», — рассказывает политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он уверен: чтобы рассуждать об истинном положении дел, нужен анализ данных экономической статистики: соотношения зарплаты и прожиточного минимума в регионе, а также текучести кадров по соответствующим специальностям.
В свою очередь, профессор Финансового университета Александр Сафонов утверждает, что в целях воздействия на чувства читателей или телезрителей в медиапространстве в качестве инструмента все чаще задействуют итоги микросоциологических опросов, которые не обеспечивают реальную и объективную оценку происходящего. Однако они отпечатываются в сознании людей, прицельно попадая в так называемые болевые точки.
«Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — комментирует завуч московской школы Лидия Леонидова.
По ее мнению, критики, не вовлеченные в школьную жизнь, нередко обходят вниманием позитивные перемены, которые, безусловно, есть. В числе таких новшеств Леонидова назвала, в частности, электронные источники с готовыми сценариями уроков, удобные конструкторы программ по разным дисциплинам и возможность повышения квалификации педагогов онлайн.