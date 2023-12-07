Эксперты рассказали, как «лукавая статистика» влияет на общественное мнение

В свою очередь, профессор Финансового университета Александр Сафонов утверждает, что в целях воздействия на чувства читателей или телезрителей в медиапространстве в качестве инструмента все чаще задействуют итоги микросоциологических опросов, которые не обеспечивают реальную и объективную оценку происходящего. Однако они отпечатываются в сознании людей, прицельно попадая в так называемые болевые точки.