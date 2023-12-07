ФК «Урал» показал тренировку в -30 градусов

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Температура на улице достигла -30 градусов, но футболисты готовятся к игре с «Локомотивом» в Москве. Глава команды Григорий Иванов сообщил, что спортсмены готовятся, даже в морозных условиях, хотя и привыкли играть в теплую погоду.
Несмотря на лютые морозы, команда полностью готова к встрече и не обращает внимания на соперников, которые мечтают об отмене матча.
Однако единственным ограничением является температура ниже -15 градусов. В случае более низкой температуры, игру придется перенести, что повлечет за собой дополнительные расходы.
Ранее сообщалось, что скончался бывший тренер ФК «Урал» Корней Шперлинг.