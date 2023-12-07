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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

«Урал» показал фото с тренировки при -30℃

ФК «Урал» показал тренировку в -30 градусов

7 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI

«Урал» показал фото с тренировки при -30℃

Фотографии с тренировки екатеринбургского футбольного клуба «Урал» в морозных условиях были опубликованы пресс-службой клуба.

Температура на улице достигла -30 градусов, но футболисты готовятся к игре с «Локомотивом» в Москве. Глава команды Григорий Иванов сообщил, что спортсмены готовятся, даже в морозных условиях, хотя и привыкли играть в теплую погоду.

Фото: Telegram-канал «Урал»

Несмотря на лютые морозы, команда полностью готова к встрече и не обращает внимания на соперников, которые мечтают об отмене матча.

Однако единственным ограничением является температура ниже -15 градусов. В случае более низкой температуры, игру придется перенести, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Ранее сообщалось, что скончался бывший тренер ФК «Урал» Корней Шперлинг.

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