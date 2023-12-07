Ищут несколько дней. Два школьника пропали в Екатеринбурге

О местонахождении Артема Гильманова, 14-и лет, нет известий с 4 декабря. Школьник ушел из дома в кепке и кроссовках, спортивных брюках, бежевой толстовке с капюшоном и короткой синей куртке, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области