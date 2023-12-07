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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Екатеринбурге разыскиваются два пропавших мальчика

Ищут несколько дней. Два школьника пропали в Екатеринбурге

7 декабря 2023, 12:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге разыскиваются два пропавших мальчика

Полиция Екатеринбурга разыскивает двух школьников, которые пропали в начале декабря.

11-летниий Виктор Шиловских перестал выходить на связь с родственниками 1 декабря. Он был одет в шапку черного цвета, ботинки на молнии и со шнуровкой, куртку с капюшоном и спортивные штаны.

О местонахождении Артема Гильманова, 14-и лет, нет известий с 4 декабря. Школьник ушел из дома в кепке и кроссовках, спортивных брюках, бежевой толстовке с капюшоном и короткой синей куртке, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о нахождении этих детей, просят сообщить по телефонам: 02, 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, +7 (999) 368-52-43.

Напомним, в Екатеринбурге с 6 декабря разыскивается пропавший 73-летний пенсионер.

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