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В Нижнем Тагиле Театр кукол перенес премьеру проекта из-за сильных холодов

Из-за аномальных морозов Театр кукол в Нижнем Тагиле перенес премьеру

7 декабря 2023, 11:11
Фото: Нижнетагильский театр кукол

В Нижнем Тагиле Театр кукол перенес премьеру проекта из-за сильных холодов

Премьера образовательно шоу-проекта «ОК, куклы!» тагильского Театра кукол переносится с 8 на 15 декабря в связи с погодными условиями. На город обрушились аномальные холода до -40 градусов.

Первый показ состоится в музее Политехнической гимназии. Актеры проведут четыре урока для учащихся восьмых классов.

Проект «ОК, куклы!» посвящен профориентации и рассчитан на зрительскую аудиторию с 8 по 11 классы. Директор театра Татьяна Ткачева рассказала, что над спектаклями работает много специалистов, например швеи, художники, режиссеры, бутафоры. Однако на сцене зрители видят только актеров.

Проект рассказывает о театральных профессиях, командной работе и длится 45 минут. Мероприятие будут проводить в школах или на на малой сцене театра.

Напомним, из-за аномальных холодов школьников Нижнего Тагила отправили на дистанционное обучение. По прогнозам синоптиков, сильные морозы продлятся до 12 декабря.

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