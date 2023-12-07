Из-за аномальных морозов Театр кукол в Нижнем Тагиле перенес премьеру

Проект «ОК, куклы!» посвящен профориентации и рассчитан на зрительскую аудиторию с 8 по 11 классы. Директор театра Татьяна Ткачева рассказала, что над спектаклями работает много специалистов, например швеи, художники, режиссеры, бутафоры. Однако на сцене зрители видят только актеров.