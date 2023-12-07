Из-за аномальных морозов Театр кукол в Нижнем Тагиле перенес премьеру

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Первый показ состоится в музее Политехнической гимназии. Актеры проведут четыре урока для учащихся восьмых классов.
Проект «ОК, куклы!» посвящен профориентации и рассчитан на зрительскую аудиторию с 8 по 11 классы. Директор театра Татьяна Ткачева рассказала, что над спектаклями работает много специалистов, например швеи, художники, режиссеры, бутафоры. Однако на сцене зрители видят только актеров.
Проект рассказывает о театральных профессиях, командной работе и длится 45 минут. Мероприятие будут проводить в школах или на на малой сцене театра.
Напомним, из-за аномальных холодов школьников Нижнего Тагила отправили на дистанционное обучение. По прогнозам синоптиков, сильные морозы продлятся до 12 декабря.