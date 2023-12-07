Мать сказала, что упала с горки. Девочка умерла в Первоуральске после побоев отчима

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
О смерти ребенка заявила ее 23-летняя мать. Она сказала, что дочь упала с горки, поэтому на ее теле много ссадин и синяков. Также родительница пояснила, что не стала обращаться в больницу, так как малышка якобы чувствовала себя хорошо.
Однако позже мать призналась, что дочь избивал ее 27-летний отчим, с которым она живет с августа. У мужчины уже семь судимостей. Из-за побоев девочка даже боялась проситься в туалет. Следственный комитет в отношении матери завел уголовное дело за жестокое обращение, а на отчима — за убийство. Он арестован на два месяца.
Еще двое детей, четырехлетний мальчик и годовалая девочка были изъяты из семьи и определены в детские центры, пишет Ural Mash.
Напомним, под Алапаевском насмерть замерз годовалый ребенок. Он вышел из дома на улицу, а обратно зайти не смог, так как дверь захлопнулась.