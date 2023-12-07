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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

В Первоуральске двухлетняя девочка умерла после избиения отчимом

Мать сказала, что упала с горки. Девочка умерла в Первоуральске после побоев отчима

7 декабря 2023, 11:56
Фото: 1MI

В Первоуральске двухлетняя девочка умерла после избиения отчимом

Двухлетняя девочка умерла в Первоуральске после того, как ее избил отчим. Сначала мать малышки сказала, что та упала с горки.

О смерти ребенка заявила ее 23-летняя мать. Она сказала, что дочь упала с горки, поэтому на ее теле много ссадин и синяков. Также родительница пояснила, что не стала обращаться в больницу, так как малышка якобы чувствовала себя хорошо.

Однако позже мать призналась, что дочь избивал ее 27-летний отчим, с которым она живет с августа. У мужчины уже семь судимостей. Из-за побоев девочка даже боялась проситься в туалет. Следственный комитет в отношении матери завел уголовное дело за жестокое обращение, а на отчима — за убийство. Он арестован на два месяца.

Еще двое детей, четырехлетний мальчик и годовалая девочка были изъяты из семьи и определены в детские центры, пишет Ural Mash.

Напомним, под Алапаевском насмерть замерз годовалый ребенок. Он вышел из дома на улицу, а обратно зайти не смог, так как дверь захлопнулась.

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