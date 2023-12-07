Мать сказала, что упала с горки. Девочка умерла в Первоуральске после побоев отчима

Однако позже мать призналась, что дочь избивал ее 27-летний отчим, с которым она живет с августа. У мужчины уже семь судимостей. Из-за побоев девочка даже боялась проситься в туалет. Следственный комитет в отношении матери завел уголовное дело за жестокое обращение, а на отчима — за убийство. Он арестован на два месяца.