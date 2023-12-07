Мэр Екатеринбурга поставил точку в споре с Собчак: в проблемном доме появится вода

Напомним, что летом прошлого года житель многоэтажного здания перекрыл движение на перекрестке улиц Патриса Лумумбу, Военная, чтобы показать наличие проблемы общественности. Он утверждал, что жители уже более года не могут использовать горячую воду нормально. Собчак в своем Telegram-канале обращалась к Орлову, спрашивая собирается ли он решать как-то эту проблему или нет.