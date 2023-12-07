Мэр Екатеринбурга поставил точку в споре с Собчак: в проблемном доме появится вода

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил в своем Telegram-канале, что вода в проблемном доме теперь будет. Ранее о том, что горячей воды в доме нет писала даже Ксения Собчак. Теперь, по словам Орлова, все в порядке, жильцы проблемного дома обращались во все инстанции из-за поврежденных горячих водопроводных сетей.
Изначально был создан обходный путь предоставления воды к дому, а сейчас уже готов проект по полноценной отдаче горячей воды, и как обещают специалисты, к концу текущего года, горячая вода у жильцов будет. Как сообщает Орлов, горячее водоснабжение будет переключено, что даст возможность обеспечить постоянное поступление горячей воды к дому.
Напомним, что летом прошлого года житель многоэтажного здания перекрыл движение на перекрестке улиц Патриса Лумумбу, Военная, чтобы показать наличие проблемы общественности. Он утверждал, что жители уже более года не могут использовать горячую воду нормально. Собчак в своем Telegram-канале обращалась к Орлову, спрашивая собирается ли он решать как-то эту проблему или нет.
Сообщалось, что жителям Первоуральска дали воду после коммунальной аварии.