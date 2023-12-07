Назначен новый куратор «Императорского маршрута»

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Областной департамент информационной политики подтвердил передачу полномочий от Тульской области Среднему Уралу. Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев 6 декабря в атриуме Тульского кремля совершил передачу главе департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмире Тукановой.
Сейчас «Императорский маршрут» объединяет 29 регионов России. Этот проект начался в год 100-летия мученической кончины царской семьи. Свердловская область присоединилась к проекту в 2017 году и продолжает активно участвовать в его развитии.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области начнут курсировать поезда повышенной комфортности.