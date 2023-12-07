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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Куратором «Императорского маршрута» стала Свердловская область

Назначен новый куратор «Императорского маршрута»

7 декабря 2023, 09:27
Фото: Midjourney

Куратором «Императорского маршрута» стала Свердловская область

Свердловская область получила возможность стать куратором «Императорского маршрута» на два года, заменив Тульскую область, которая ранее занимала эту роль в рамках национального туристического проекта.

Областной департамент информационной политики подтвердил передачу полномочий от Тульской области Среднему Уралу. Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев 6 декабря в атриуме Тульского кремля совершил передачу главе департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмире Тукановой.

Сейчас «Императорский маршрут» объединяет 29 регионов России. Этот проект начался в год 100-летия мученической кончины царской семьи. Свердловская область присоединилась к проекту в 2017 году и продолжает активно участвовать в его развитии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области начнут курсировать поезда повышенной комфортности.

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#Общество#Отдых#Свердловская область#Туризм#Поезд#Царская семья#Куратор#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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