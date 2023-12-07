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Лифт за 3,8 млн рублей появился в детской поликлинике Нижнего Тагила

Новый лифт появился в детской поликлинике на ГГМ в Нижнем Тагиле

7 декабря 2023, 12:10
Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Лифт за 3,8 млн рублей появился в детской поликлинике Нижнего Тагила

В детской поликлинике по улице Тагилстроевской, 4 на ГГМ заменили лифт. Общая сумма затрат составила 3,8 млн рублей.

Замену лифта стоимостью 3 млн 800 тысяч рублей произвели по государственной программе «Доступная среда». Источник финансирования — субсидия на обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в Свердловской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Новый лифт ввели в эксплуатацию 17 ноября 2023 года. Все работы выполняла компания ООО СП «Тагиллифтмонтаж».

Отметим, в поликлинике на Тагилстроевской, 4 есть и грузовой лифт. В 2024 году будет подана заявка на составление проектно-сметной документации на его замену.

Поликлиника четырехэтажная, подниматься на лифте значительно удобней, чем пешком. Прежний пассажирский лифт был 1990 года выпуска, а ввели его в эксплуатацию в 1992 году. Он уже отработал свой срок службы. Ежегодно проводилась оценка соответствия технического состояния лифта, было принято решение по его замене, — рассказала заместитель главного врача по хозяйственным вопросам детской городской больницы Юлия Зудова.

Следующей в очереди на замену лифтов стоит поликлиника по улице Окунева, 32 на Вагонке. Смета на проектные работы уже составлена, однако требуется субсидия на сумму 200 тысяч рублей на разработку всей необходимой документации.

Напомним, совсем недавно в Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт филиала детской поликлиники по улице Курортной. Общая сумма затрат составит 14,3 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле объекты детской больницы продолжают обновлять для юных пациентов
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#Нижний Тагил#Ггм#Поликлиника#Детская поликлиника#Здравоохранение#Капитальный ремонт#Лифт#Субсидии#Детская городская больница#Замена лифта#Анастасия Имамахметова
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