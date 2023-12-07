Новый лифт появился в детской поликлинике на ГГМ в Нижнем Тагиле

Замену лифта стоимостью 3 млн 800 тысяч рублей произвели по государственной программе «Доступная среда». Источник финансирования — субсидия на обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в Свердловской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Новый лифт ввели в эксплуатацию 17 ноября 2023 года. Все работы выполняла компания ООО СП «Тагиллифтмонтаж».