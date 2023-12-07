НРА: Рейтинг Новикомбанка присвоен на уровне АА со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Рейтинг, полученный банком впервые, сразу оказался высоким, что говорит об эффективности предпочитаемой акционером модели развития опорного банка госкорпорации «Ростех».
В качестве основных факторов, повлиявших на уровень рейтинга, в НРА называют стабильные рыночные позиции банка, высокую оценку показателей ликвидности и операционной эффективности. Об этом информирует gorod55.
По данным агентства, Новикомбанк глубоко интегрирован в бизнес-процессы основного акционера, действует в статусе опорного банка «Ростеха» и является ведущим звеном финансового центра государственной корпорации.
В данный момент Новикомбанк на оптимальных условиях занимается бесперебойным кредитованием текущих нужд ведущих промышленных предприятий, содействуя при этом осуществлению стратегических программ модернизации этих предприятий, запуска новых технологий и продуктов, обеспечения серийного выпуска инновационной продукции.
Как указано в пресс-релизе агентства, банк наращивает объемы взаимодействия с органами власти, институтами развития и фондами. Также кредитная организация оказывает предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности помощь, направленную на сокращение стоимости обслуживания кредитов.
Новикомбанк продолжает выделять ресурсы на осуществление собственных программ финансирования, чтобы поддержать предприятия, которые работают в интересах достижения технологического суверенитета.
Среди позитивных факторов рейтинговой оценки НРА также указывает на хорошее качество активов: 69,5% совокупной ссудной задолженности составляют кредиты, полученные корпоративными клиентами. У Новикомбанка имеется достаточный объем ликвидных активов (29,4% активов-нетто), который гарантирует преодоление потенциальной кризисной ситуации с минимумом потерь. Агентство также дает позитивную оценку показателя стресс-ликвидности.
«С получением рейтинга от НРА Новикомбанк обладает мнением всех четырех ведущих российских рейтинговых агентств», — подчеркнула руководитель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Она расценила как позитивную новость о том, что в результате присвоения рейтинга оценка банка выросла еще на уровень — во второй раз за этот юбилейный год.