НРА: Рейтинг Новикомбанка присвоен на уровне АА со стабильным прогнозом

«С получением рейтинга от НРА Новикомбанк обладает мнением всех четырех ведущих российских рейтинговых агентств», — подчеркнула руководитель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Она расценила как позитивную новость о том, что в результате присвоения рейтинга оценка банка выросла еще на уровень — во второй раз за этот юбилейный год.