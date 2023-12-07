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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:03

НРА: Рейтинг Новикомбанка присвоен на уровне АА со стабильным прогнозом

НРА: Рейтинг Новикомбанка присвоен на уровне АА со стабильным прогнозом

7 декабря 2023, 07:03
Фото: Новикомбанк
В НРА рассказали о присвоении Новикомбанку рейтинга на уровне AA|ru| по национальной рейтинговой шкале для РФ с прогнозом «Стабильный».

Рейтинг, полученный банком впервые, сразу оказался высоким, что говорит об эффективности предпочитаемой акционером модели развития опорного банка госкорпорации «Ростех».

В качестве основных факторов, повлиявших на уровень рейтинга, в НРА называют стабильные рыночные позиции банка, высокую оценку показателей ликвидности и операционной эффективности. Об этом информирует gorod55.

По данным агентства, Новикомбанк глубоко интегрирован в бизнес-процессы основного акционера, действует в статусе опорного банка «Ростеха» и является ведущим звеном финансового центра государственной корпорации.

В данный момент Новикомбанк на оптимальных условиях занимается бесперебойным кредитованием текущих нужд ведущих промышленных предприятий, содействуя при этом осуществлению стратегических программ модернизации этих предприятий, запуска новых технологий и продуктов, обеспечения серийного выпуска инновационной продукции.

Как указано в пресс-релизе агентства, банк наращивает объемы взаимодействия с органами власти, институтами развития и фондами. Также кредитная организация оказывает предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности помощь, направленную на сокращение стоимости обслуживания кредитов.

Новикомбанк продолжает выделять ресурсы на осуществление собственных программ финансирования, чтобы поддержать предприятия, которые работают в интересах достижения технологического суверенитета.

Среди позитивных факторов рейтинговой оценки НРА также указывает на хорошее качество активов: 69,5% совокупной ссудной задолженности составляют кредиты, полученные корпоративными клиентами. У Новикомбанка имеется достаточный объем ликвидных активов (29,4% активов-нетто), который гарантирует преодоление потенциальной кризисной ситуации с минимумом потерь. Агентство также дает позитивную оценку показателя стресс-ликвидности.

«С получением рейтинга от НРА Новикомбанк обладает мнением всех четырех ведущих российских рейтинговых агентств», — подчеркнула руководитель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Она расценила как позитивную новость о том, что в результате присвоения рейтинга оценка банка выросла еще на уровень — во второй раз за этот юбилейный год.

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