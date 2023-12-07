Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Согласно статистике, огурцы стали самым подорожавшим продуктом за неделю с 27 ноября по 4 декабря. Также в цене поднялись и другие овощи. Например, килограмм картофеля можно было в среднем приобрести за 20,33 рубля (+1,73%), морковь — за 35,99 рубля (+1,9%), белокочанную капусту — за 27,2 рубля (+0,16%).
Кроме овощей поднялась стоимость и других продовольственных товаров. Так, десяток яиц обходился покупателям в 104,26 (+2,93%), литр молока — в 67,8 рубля (+0,33%). Килограмм муки в среднем стоил — 49,08 рубля (+0,35%), литр водки — 663,03 рубля (+0,09%).
Стоит отметить, что курица, которая раньше дорожала, начала снижаться в цене. Приобрести ее можно было за 228,02 рубля (-1,3%). Немного подешевели маргарин, сыры, черный чай, пшено и яблоки, выяснила редакция TagilCity.ru.