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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Свердловской области за неделю на 9% подорожали огурцы

Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

7 декабря 2023, 11:07
Фото: 1MI

В Свердловской области за неделю на 9% подорожали огурцы

До 138,74 рубля подорожали за неделю огурцы в Свердловской области. Цена за килограмм поднялась на 9,04%.

Согласно статистике, огурцы стали самым подорожавшим продуктом за неделю с 27 ноября по 4 декабря. Также в цене поднялись и другие овощи. Например, килограмм картофеля можно было в среднем приобрести за 20,33 рубля (+1,73%), морковь — за 35,99 рубля (+1,9%), белокочанную капусту — за 27,2 рубля (+0,16%).

Кроме овощей поднялась стоимость и других продовольственных товаров. Так, десяток яиц обходился покупателям в 104,26 (+2,93%), литр молока — в 67,8 рубля (+0,33%). Килограмм муки в среднем стоил — 49,08 рубля (+0,35%), литр водки — 663,03 рубля (+0,09%).

Стоит отметить, что курица, которая раньше дорожала, начала снижаться в цене. Приобрести ее можно было за 228,02 рубля (-1,3%). Немного подешевели маргарин, сыры, черный чай, пшено и яблоки, выяснила редакция TagilCity.ru.

Более чем на 3,5 рубля подорожало за месяц молоко в Свердловской области
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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Статистика#Огурцы#Овощи#Покупатели#Подорожание#Евгения Сафина
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