Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

Согласно статистике, огурцы стали самым подорожавшим продуктом за неделю с 27 ноября по 4 декабря. Также в цене поднялись и другие овощи. Например, килограмм картофеля можно было в среднем приобрести за 20,33 рубля (+1,73%), морковь — за 35,99 рубля (+1,9%), белокочанную капусту — за 27,2 рубля (+0,16%).