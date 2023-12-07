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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Жители Екатеринбурга пожаловались на очереди в травмпункте

Около травмпункта в Екатеринбурге столпились очереди

7 декабря 2023, 13:31
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга пожаловались на очереди в травмпункте

Жители Екатеринбурга пожаловались на травмпункт больницы №2 на улице Челюскинцев. Здесь наблюдаются очереди из пациентов.

Жители рассказали, что сюда приезжает больше всего пациентов со всего города. Большинство травмировались из-за гололеда, пишет Е1.

Екатеринбуржцы поделились, что в учреждении работает только один кабинет, в котором с пациентами работает один доктор. В очереди приходится сидеть по несколько часов.

Кроме того, прием организован таким образом, что в одном кабинете принимают как тех, кто только что травмировался, так и тех, кто пришел к доктору уже не в первый раз. Для перевязок и осмотров пациентам нужно приезжать до выписки с больничного.

В самой больнице рассказали, что данный травмпункт обслуживает Академический район и большую часть центра города. В приеме здесь никому не отказывали. Приемы проводят три травматолога. А наплыв пациентов здесь объяснили плохой погодой.

Очереди выстроились в травмпункты Екатеринбурга из-за гололеда
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