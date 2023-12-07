Около травмпункта в Екатеринбурге столпились очереди

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Жители рассказали, что сюда приезжает больше всего пациентов со всего города. Большинство травмировались из-за гололеда, пишет Е1.
Екатеринбуржцы поделились, что в учреждении работает только один кабинет, в котором с пациентами работает один доктор. В очереди приходится сидеть по несколько часов.
Кроме того, прием организован таким образом, что в одном кабинете принимают как тех, кто только что травмировался, так и тех, кто пришел к доктору уже не в первый раз. Для перевязок и осмотров пациентам нужно приезжать до выписки с больничного.
В самой больнице рассказали, что данный травмпункт обслуживает Академический район и большую часть центра города. В приеме здесь никому не отказывали. Приемы проводят три травматолога. А наплыв пациентов здесь объяснили плохой погодой.