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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Первоуральске в СИЗО отправлен подозреваемый в убийстве ребенка мужчина

Отчим убитой 2-летней девочки из Первоуральска отправлен в СИЗО

7 декабря 2023, 13:25
Фото: Midjourney

В Первоуральске в СИЗО отправлен подозреваемый в убийстве ребенка мужчина

В Первоуральске суд отправил в СИЗО свердловчанина, подозреваемого в смерти двухлетней девочки.

Подозреваемому 27 лет, пишет Ура.ру. Мужчина будет находиться под стражей до 6 февраля 2024 года, отметили в суде. Также уголовное дело возбуждено в отношении его 23-летней сожительницы, мамы погибшего ребенка.

Пара совместно проживала с лета. Ранее сообщалось, что сожитель часто избивал девочку. В прошлом он был судим семикратно.

Всего у женщины три ребенка. Погибшая девочка младшей в семье. Сперва молодая мать сообщала следователям, что девочка погибла, когда неудачно съехала с горки.

Ранее в Березовском сожитель убил ребенка за то, что тот плакал. Он приложил руку ко рту и носу девочки, пока та не перестала дышать. Малышке было два года.

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