Отчим убитой 2-летней девочки из Первоуральска отправлен в СИЗО

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Подозреваемому 27 лет, пишет Ура.ру. Мужчина будет находиться под стражей до 6 февраля 2024 года, отметили в суде. Также уголовное дело возбуждено в отношении его 23-летней сожительницы, мамы погибшего ребенка.
Пара совместно проживала с лета. Ранее сообщалось, что сожитель часто избивал девочку. В прошлом он был судим семикратно.
Всего у женщины три ребенка. Погибшая девочка младшей в семье. Сперва молодая мать сообщала следователям, что девочка погибла, когда неудачно съехала с горки.
Ранее в Березовском сожитель убил ребенка за то, что тот плакал. Он приложил руку ко рту и носу девочки, пока та не перестала дышать. Малышке было два года.