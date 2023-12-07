Педагог из Нижнего Тагила победила в инновационной номинации Всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Учительница русского языка и литературы гимназии №18 Елена Невольниченко награды удостоилась в номинации «Инновации в образовании», сообщили в администрации.
В рамках конкурсных мероприятий она представила проект — классный час «Сетевой этикет, или Красив тот, кто красиво … общается». В нем она рассказывала, как обучить школьников грамотному общению в соцсетях.
Ранее в Свердловской области наградили почетных преподавателей. Наградил учителей полпред РФ Владимир Якушев.