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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Педагог из Нижнего Тагила победила на Всероссийском конкурсе

Педагог из Нижнего Тагила победила в инновационной номинации Всероссийского конкурса

7 декабря 2023, 06:32
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Педагог из Нижнего Тагила победила на Всероссийском конкурсе

В Нижнем Новгороде состоялся финал Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». На нем в одной из номинаций победила учительница из Нижнего Тагила.

Учительница русского языка и литературы гимназии №18 Елена Невольниченко награды удостоилась в номинации «Инновации в образовании», сообщили в администрации.

В рамках конкурсных мероприятий она представила проект — классный час «Сетевой этикет, или Красив тот, кто красиво … общается». В нем она рассказывала, как обучить школьников грамотному общению в соцсетях.

Ранее в Свердловской области наградили почетных преподавателей. Наградил учителей полпред РФ Владимир Якушев.

Педагог из Нижнего Тагила заняла 2 место в областном этапе конкурса «Лучшая методика»
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