Пенсионер в синей шапке пропал в Екатеринбурге. Он нуждается в помощи

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В день исчезновения пожилой екатеринбуржец ушел гулять и не вернулся домой. Волосы у мужчины седые, глаза темные, рассказали в региональном отряде поисковой организации «Лиза Алерт».
На горожанине были надеты черный длинный пуховик, шапка синего цвета, ботинки, джинсы, на руках перчатки. Известно, что пенсионер нуждается в помощи. Его пытаются найти правоохранители и сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 5 декабря 2023 года в Екатеринбурге исчез 18-летний молодой человек. Спустя некоторое время он был обнаружен в другом городе.