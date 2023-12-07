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Пожилой мужчина в Екатеринбурге бесследно исчез

Пенсионер в синей шапке пропал в Екатеринбурге. Он нуждается в помощи

7 декабря 2023, 03:25
Фото: 1MI

Пожилой мужчина в Екатеринбурге бесследно исчез

В Екатеринбурге бесследно исчез 73-летний пожилой мужчина. Местного жителя разыскивают с 6 декабря 2023 года.

В день исчезновения пожилой екатеринбуржец ушел гулять и не вернулся домой. Волосы у мужчины седые, глаза темные, рассказали в региональном отряде поисковой организации «Лиза Алерт».

На горожанине были надеты черный длинный пуховик, шапка синего цвета, ботинки, джинсы, на руках перчатки. Известно, что пенсионер нуждается в помощи. Его пытаются найти правоохранители и сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 5 декабря 2023 года в Екатеринбурге исчез 18-летний молодой человек. Спустя некоторое время он был обнаружен в другом городе.

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