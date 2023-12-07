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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Студентов филиалов УрФУ в Нижнем Тагиле из-за морозов переводят на дистант

Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов

7 декабря 2023, 13:24
Фото: 1MI

Студентов филиалов УрФУ в Нижнем Тагиле из-за морозов переводят на дистант

Нижнетагильский технологический институт, который является филиалом УрФУ, переводит студентов на дистанционное обучение из-за морозов. Приказ действует до 13 декабря для всех форм обучения.

Сообщения о переводе на удаленное обучение появились в группах вуза и его филиала машиностроительного техникума во «ВКонтакте».

В связи с климатическими условиями с 7 декабря по 13 декабря 2023 года учебные занятия студентов всех форм и уровней обучения переводятся в дистанционный формат, — говорится в сообществе НТИ.

Технологический институт пока единственный в Нижнем Тагиле среди высших и средних учебных заведений, кто на время морозов поменял формат обучения. Социально-педагогический институт проводит занятия в обычном режиме.

Все пары идут по расписанию. Дистанционное обучение вводить не планируется, — пояснили TagilCity.ru в НТГСПИ.

Корреспондент редакции также выяснил ситуацию с дистантом в колледжах и техникумах города. На момент звонков в сузы (строительный техникум, педколледж №2, медколледж, горно-металлургический колледж, торгово-экономический колледж) 7 декабря приказов об удаленном обучении не было. Выяснить ситуацию с дистантом в других техникумах не удалось.

Кроме того, дистанционные уроки вводятся в некоторых школах Нижнего Тагила, а детские сады разрешили родителям оставлять детей дома без последующего предъявления медицинской справки.

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