Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Сообщения о переводе на удаленное обучение появились в группах вуза и его филиала машиностроительного техникума во «ВКонтакте».
В связи с климатическими условиями с 7 декабря по 13 декабря 2023 года учебные занятия студентов всех форм и уровней обучения переводятся в дистанционный формат, — говорится в сообществе НТИ.
Технологический институт пока единственный в Нижнем Тагиле среди высших и средних учебных заведений, кто на время морозов поменял формат обучения. Социально-педагогический институт проводит занятия в обычном режиме.
Все пары идут по расписанию. Дистанционное обучение вводить не планируется, — пояснили TagilCity.ru в НТГСПИ.
Корреспондент редакции также выяснил ситуацию с дистантом в колледжах и техникумах города. На момент звонков в сузы (строительный техникум, педколледж №2, медколледж, горно-металлургический колледж, торгово-экономический колледж) 7 декабря приказов об удаленном обучении не было. Выяснить ситуацию с дистантом в других техникумах не удалось.
Кроме того, дистанционные уроки вводятся в некоторых школах Нижнего Тагила, а детские сады разрешили родителям оставлять детей дома без последующего предъявления медицинской справки.