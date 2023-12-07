Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов

Корреспондент редакции также выяснил ситуацию с дистантом в колледжах и техникумах города. На момент звонков в сузы (строительный техникум, педколледж №2, медколледж, горно-металлургический колледж, торгово-экономический колледж) 7 декабря приказов об удаленном обучении не было. Выяснить ситуацию с дистантом в других техникумах не удалось.