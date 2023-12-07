Под Серовом новорожденный скончался через несколько дней после выписки из роддома

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Трагедия произошла через два дня после выписки из роддома. О произошедшем сообщает газета «Глобус». Знакомые семьи утверждают, что он умер из-за проблем со здоровьем, якобы потому что родился недоношенным.
В местном УВД отметили, что устанавливают причину гибели, она пока неизвестна. Однако там точно имеет место медицинский характер. Это связано с тем, что малыш родился недоношенным. Есть вероятность, что свою роль сыграла какая-то врожденная патология. Все версии прорабатываются.
Известно, что семья не стоит на учете в ПДН. Этот мальчик был седьмым ребенком в семье. Соседи рассказали, что родители малыша не работают, а живут на пособия.
Ранее под Алапаевском годовалый ребенок замерз насмерть. Он вышел на улицу ночью, а зайти обратно не смог — дверь захлопнулась. На утро его труп на улице обнаружила мать.