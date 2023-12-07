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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Под Серовом грудной ребенок скончался после выписки из роддома

Под Серовом новорожденный скончался через несколько дней после выписки из роддома

7 декабря 2023, 09:23
Фото: 1MI

Под Серовом грудной ребенок скончался после выписки из роддома

Под Серовом ребенок, который родился несколько дней назад, скончался. По одной из версий, он насмерть замерз в коляске.

Трагедия произошла через два дня после выписки из роддома. О произошедшем сообщает газета «Глобус». Знакомые семьи утверждают, что он умер из-за проблем со здоровьем, якобы потому что родился недоношенным.

В местном УВД отметили, что устанавливают причину гибели, она пока неизвестна. Однако там точно имеет место медицинский характер. Это связано с тем, что малыш родился недоношенным. Есть вероятность, что свою роль сыграла какая-то врожденная патология. Все версии прорабатываются.

Известно, что семья не стоит на учете в ПДН. Этот мальчик был седьмым ребенком в семье. Соседи рассказали, что родители малыша не работают, а живут на пособия.

Ранее под Алапаевском годовалый ребенок замерз насмерть. Он вышел на улицу ночью, а зайти обратно не смог — дверь захлопнулась. На утро его труп на улице обнаружила мать.

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