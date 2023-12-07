Под Серовом новорожденный скончался через несколько дней после выписки из роддома

В местном УВД отметили, что устанавливают причину гибели, она пока неизвестна. Однако там точно имеет место медицинский характер. Это связано с тем, что малыш родился недоношенным. Есть вероятность, что свою роль сыграла какая-то врожденная патология. Все версии прорабатываются.