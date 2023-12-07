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Политтехнолог Перла рассказал, сколько голосов может набрать Путин на выборах

Политтехнолог Перла рассказал, сколько голосов может набрать Путин на выборах

7 декабря 2023, 13:50
Фото: 1MI
На выборах президента России в 2024 году ожидается, что Путин получит от 75 до 80% голосов, остальным кандидатам, включая представителей КПРФ и ЛДПР, достанется лишь около 20% голосов, а «Новые люди» и «официальные оппозиционеры» получат менее 5% и 1% голосов соответственно.

Дата президентских выборов в России уже установлена — 17 марта 2024 года. О том, что ожидать от этих выборов и кто будет участвовать в них, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политтехнолог и политический обозреватель Андрей Перла.

Согласно его словам, не стоит ожидать никаких сюрпризов. Даже самые ярые оппозиционеры считают, что за Владимира Путина проголосуют от 75 до 80% избирателей. Этот процент может быть еще выше, если придет больше людей на выборы.

Остальным кандидатам достанется лишь небольшая доля голосов. Единственное соперничество может возникнуть между КПРФ и ЛДПР за второе место. У обеих партий есть шансы на успех, и очень важно, кого выдвинут коммунисты, по мнению Перла.

По его мнению, коммунисты могут выдвинуть Геннадия Зюганова или рисковать и назвать другую кандидатуру, например, Сергея Левченко, бывшего губернатора Иркутска. В прошлый раз они уже рисковали с Грудининым, предпринимателем из Подмосковья. Остальные кандидаты, по словам эксперта, имеют мало шансов на успех.

«Новые люди», как бы ни был их кандидат, получат менее 5% голосов. Кто бы ни стал «официальным оппозиционером» — Явлинский, Надеждин или другой, он получит едва ли 1% голосов. В этот раз не будет никакой «новой Собчак». И даже если она и появится, то не создаст никакого напряжения, уверен политтехнолог.

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