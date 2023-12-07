Политтехнолог Перла рассказал, сколько голосов может набрать Путин на выборах

«Новые люди», как бы ни был их кандидат, получат менее 5% голосов. Кто бы ни стал «официальным оппозиционером» — Явлинский, Надеждин или другой, он получит едва ли 1% голосов. В этот раз не будет никакой «новой Собчак». И даже если она и появится, то не создаст никакого напряжения, уверен политтехнолог.