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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

После смерти младенца под Серовом возбуждено уголовное дело

После смерти младенца под Серовом возбуждено уголовное дело

7 декабря 2023, 12:45
Фото: 1MI
Уголовное дело возбуждено после смерти грудного ребенка в Серовском районе. Ранее сообщалось, что ребенок родился несколько дней назад, его мать выписалась с ним из роддома и он скончался.

Рассматривается несколько версий. По одной из них, мальчик скончался от переохлаждения. Также существует версия, что он умер от болезни — малыш родился недоношенным.

Ребенок был седьмым в семье. По данным СУ СК по региону, отец умершего малыша работает у одного из местных бизнесменов, мать не работает, а занимается воспитанием детей.

Ранее сообщалось, что точную причину наступления смерти младенца предстоит определить экспертизе.

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