После смерти младенца под Серовом возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Рассматривается несколько версий. По одной из них, мальчик скончался от переохлаждения. Также существует версия, что он умер от болезни — малыш родился недоношенным.
Ребенок был седьмым в семье. По данным СУ СК по региону, отец умершего малыша работает у одного из местных бизнесменов, мать не работает, а занимается воспитанием детей.
Ранее сообщалось, что точную причину наступления смерти младенца предстоит определить экспертизе.