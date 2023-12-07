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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

На Урале продолжаются поиски пропавшей женщины из Екатеринбурга

Пропавшая 2 ноября на Урале мать двоих детей жаловалась на своего парня

7 декабря 2023, 13:43
Фото: Midjourney

На Урале продолжаются поиски пропавшей женщины из Екатеринбурга

На Урале ведутся поиски 37-летней Елены Ивановой, у которой есть двое сыновей. Известно, что девушка исчезла 2 ноября.

По информации «КП-Екатеринбург», до своего исчезновения Елена жаловалась на отношения с мужчиной, из-за которого переехала в Екатеринбург. Мама пропавшей обратилась в полицию, чтобы сообщить о ее пропаже. Однако она сделала это только после 27 дней самостоятельных поисков.

У женщины остались двое сыновей: старшему 2 года, а младшему всего 6 месяцев. Также до своего исчезновения Елена резко перестала общаться со всеми знакомыми. По словам близких, Елена сильно изменилась за последнее время, и, похоже, связалась с наркоманом.

Полиция осмотрела место, где была Елена, и продолжает работу по ее поискам. Они также опросили родственников, близких и потенциальных знакомых. Ранее сообщалось, что ведутся поиски двух школьников, которые пропали в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что ведутся поиски двух школьников, которые пропали в Екатеринбурге.

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#Общество#Происшествия#Дети#Полиция#Криминал#ЧП#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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