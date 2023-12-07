Пропавшая 2 ноября на Урале мать двоих детей жаловалась на своего парня

По информации «КП-Екатеринбург», до своего исчезновения Елена жаловалась на отношения с мужчиной, из-за которого переехала в Екатеринбург. Мама пропавшей обратилась в полицию, чтобы сообщить о ее пропаже. Однако она сделала это только после 27 дней самостоятельных поисков.