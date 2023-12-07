Пропавшая 2 ноября на Урале мать двоих детей жаловалась на своего парня

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
По информации «КП-Екатеринбург», до своего исчезновения Елена жаловалась на отношения с мужчиной, из-за которого переехала в Екатеринбург. Мама пропавшей обратилась в полицию, чтобы сообщить о ее пропаже. Однако она сделала это только после 27 дней самостоятельных поисков.
У женщины остались двое сыновей: старшему 2 года, а младшему всего 6 месяцев. Также до своего исчезновения Елена резко перестала общаться со всеми знакомыми. По словам близких, Елена сильно изменилась за последнее время, и, похоже, связалась с наркоманом.
Полиция осмотрела место, где была Елена, и продолжает работу по ее поискам. Они также опросили родственников, близких и потенциальных знакомых. Ранее сообщалось, что ведутся поиски двух школьников, которые пропали в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что ведутся поиски двух школьников, которые пропали в Екатеринбурге.