ПСБ в Екатеринбурге провел семинар о правилах сопровождения гособоронзаказа

ПСБ регулярно проводит семинары по банковскому сопровождению гособоронзаказа на

Урале. Так, в 2023 году подобные мероприятия прошли в Челябинске и в Перми. В

Екатеринбурге это уже третий семинар, начиная с 2021 года.