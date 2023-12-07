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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

ПСБ в Екатеринбурге провел семинар о правилах сопровождения гособоронзаказа

ПСБ в Екатеринбурге провел семинар о правилах сопровождения гособоронзаказа

7 декабря 2023, 15:45
Фото: 1MI
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ПСБ провел семинар для сотрудников предприятий Свердловской области, выполняющих государственный оборонный заказ. Эксперты банка и представители государственных надзорных органов рассказали участникам об актуальных изменениях в организации работы между заказчиками и исполнителями гособоронзаказа.

Цель семинара — обеспечить бесперебойное сопровождение государственного заказа на 
всех этапах. Сотрудники предприятий, задействованных в цепочке ГОЗ, узнали о 
последних изменениях в регламентах и законодательных актах в области банковского
сопровождения контрактов по ГОЗ, в том числе касающиеся особенностей взаимодействия
организаций-подрядчиков и представителей Минобороны. Отдельный блок семинара
посвящен экспертизе и новейшей судебной практике в области ценообразования.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступил Ринат Иржанов, вице-
президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ. Он отметил, что банк уделяет
особое внимание созданию комфортных финансовых условий для сотрудников
предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала. Сюда входят как специальные
условия в рамках зарплатного проекта, в том числе по потребительскому кредитованию,
так и программа повышения доступности жилья для сотрудников предприятий ОПК.

Востребованность обучающих мероприятий для участников ГОЗ подчеркнул заместитель управляющего Уральским филиалом по работе с предприятиями ОПК Алексей
Ошев:

Количество предприятий — участников гособоронзаказа растет. Вслед за выстраиванием новых производственных цепочек совершенствуется правовое регулирование ГОЗ. ПСБ проводит постоянную системную работу по развитию клиентских сервисов — совершенствует технологии, адаптирует процессы и продукты, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт, скорость и бесперебойность расчетов.

ПСБ регулярно проводит семинары по банковскому сопровождению гособоронзаказа на 
Урале. Так, в 2023 году подобные мероприятия прошли в Челябинске и в Перми. В 
Екатеринбурге это уже третий семинар, начиная с 2021 года.

#Экономика#Россия#Банк#Семинар#Гособоронзаказ#Урал#Анастасия Имамахметова#ПСБ
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