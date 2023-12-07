Работница завода в Ревде хотела заработать на бирже и лишилась 6,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
О возможности такого заработка она узнала от своего приятеля, с которым познакомилась в интернете. Он сказал, что зарабатывает неплохие деньги в интернете, сообщили в полиции Ревды.
Далее, в конце лета, женщине позвонил «персональный брокер», который рассказывал ей, как устроена биржа. Он же помог ей зарегистрироваться на некоторых сайтах. Далее незнакомец сказал, что в интернете нужно торговать большими суммами. В результате в сентябре женщина потратила все свои накопления.
После этого злоумышленник уговорил жертву взять три кредита. Он аргументировал важность это сделать тем, что женщина сможет заработать много денег.
В общей сложности женщина лишилась почти 6,5 млн рублей. В полиции напомнили, что нужно быть бдительнее и в случае, если человек пострадал от мошенников, нужно сразу обращаться в полицию.