Работница завода в Ревде хотела заработать на бирже и лишилась 6,5 млн рублей

Далее, в конце лета, женщине позвонил «персональный брокер», который рассказывал ей, как устроена биржа. Он же помог ей зарегистрироваться на некоторых сайтах. Далее незнакомец сказал, что в интернете нужно торговать большими суммами. В результате в сентябре женщина потратила все свои накопления.