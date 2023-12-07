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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Ревде женщина потеряла из-за мошенников 6,5 млн рублей

Работница завода в Ревде хотела заработать на бирже и лишилась 6,5 млн рублей

7 декабря 2023, 10:13
Фото: 1MI

В Ревде женщина потеряла из-за мошенников 6,5 млн рублей

В Ревде 44-летнюю работницу градообразующего предприятия обманули на 6,5 млн рублей. Женщина хотела заработать на бирже.

О возможности такого заработка она узнала от своего приятеля, с которым познакомилась в интернете. Он сказал, что зарабатывает неплохие деньги в интернете, сообщили в полиции Ревды.

Далее, в конце лета, женщине позвонил «персональный брокер», который рассказывал ей, как устроена биржа. Он же помог ей зарегистрироваться на некоторых сайтах. Далее незнакомец сказал, что в интернете нужно торговать большими суммами. В результате в сентябре женщина потратила все свои накопления.

После этого злоумышленник уговорил жертву взять три кредита. Он аргументировал важность это сделать тем, что женщина сможет заработать много денег.

В общей сложности женщина лишилась почти 6,5 млн рублей. В полиции напомнили, что нужно быть бдительнее и в случае, если человек пострадал от мошенников, нужно сразу обращаться в полицию.

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#Происшествия#Полиция#Ревда#Интернет#Криминал#Кредит#Мошенники#Телефонные мошенники#Биржа#Злоумышленник#Дарья Сорокина#Градообразующее предприятие
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