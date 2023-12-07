Рейс в аэропорту Кольцово задержали на три часа

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Запланированный вылет самолета рейса U6-205 должен был состояться в 11:25, однако самолет задержался на несколько часов в Екатеринбурге.
Пассажиры самолета были разочарованы задержкой рейса. Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили, что задержка произошла из-за слишком низкой температуры воздуха.
Ночью температура в аэропорту Кольцово достигла отметки -30 градусов. За погодой сейчас следят представители аэропорта и других ведомств.
Кроме того, из-за аномальных холодов студентов перевели на удаленную учебу. Также с трудностями из-за погоды столкнулись пациенты травмпункта на Челюскинцев.
Ранее сообщалось, как пассажиры застряли в Сочи из-за урагана. Тогда был задержан рейс до Екатеринбурга.