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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В аэропорту Кольцово из-за мороза задержали вылет самолета до Минеральных Вод

Рейс в аэропорту Кольцово задержали на три часа

7 декабря 2023, 14:54
Фото: Midjourney

В аэропорту Кольцово из-за мороза задержали вылет самолета до Минеральных Вод

В аэропорту Кольцово возникли проблемы с вылетом самолета по направлению в Минеральные Воды из-за экстремальных морозов.

Запланированный вылет самолета рейса U6-205 должен был состояться в 11:25, однако самолет задержался на несколько часов в Екатеринбурге.

Пассажиры самолета были разочарованы задержкой рейса. Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили, что задержка произошла из-за слишком низкой температуры воздуха.

Ночью температура в аэропорту Кольцово достигла отметки -30 градусов. За погодой сейчас следят представители аэропорта и других ведомств.

Кроме того, из-за аномальных холодов студентов перевели на удаленную учебу. Также с трудностями из-за погоды столкнулись пациенты травмпункта на Челюскинцев.

Ранее сообщалось, как пассажиры застряли в Сочи из-за урагана. Тогда был задержан рейс до Екатеринбурга.

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#Происшествия#Транспорт#Свердловская область#Погода#Самолеты#Самолет#Аэропорт#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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