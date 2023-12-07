Роза Хутор и Шерегеш. Где любят отдыхать жители Свердловской области?

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
У жителей Свердловской области в топ-5 популярных горных курортов входят Роза Хутор, Красная Поляна, Лаура, Банное и Абзаково. На склоны Адлерского района отправилось 55% туристов, еще 27% для активного отдыха выбрали Южный Урал. В общей сложности горнолыжники из Свердловской области прокачали на курортах около 25 тысяч гигабайт фото и видео, сообщили аналитики МегаФона.
В целом по России звание самого популярного круглогодичного горного курорта удерживает Красная Поляна. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности. В сравнении с прошлым годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. На третьем месте — Роза Хутор, где мобильная передача данных выросла на 13%. В топ-5 популярных горных курортов вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала — Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.
У россиян уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнему сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье курорта — до 280 Мбит/c.
Новое телеком-оборудование в 2023 году также установили на горнолыжном курорте Большой Вудъявр Мурманской области, а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су — на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция МегаФона из всех действующих. Кроме того, в Кабардино-Балкарии впервые появился интернет в Долине нарзанов, где максимальная скорость сети теперь составляет 80 Мбит/c.
По данным МегаФона, отдых в горах в основном предпочитают мужчины. Они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет, что составляет около 37% от общего числа туристов. Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).