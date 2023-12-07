Самолет «Уральских авиалиний» разберут и сдадут в утиль после его посадки в поле

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Воздушное судно хотят разобрать, а затем утилизировать, так как никто не хочет быть ответственным за то, чтобы этот самолет снова начал совершать перелеты, пишут «Известия».
По словам руководителя «АвиаПорта» Олега Пантелеева, вряд ли можно найти специалиста, который будет заниматься разбором и сборкой лайнера. Кроме того, сейчас все еще идет следствие и в связи с этим возможности восстановления самолета не оценивались, рассказали в пресс-службе Росавиации.
Кроме того, как отметил руководитель авиакомпании Сергей Скуратов, борт сейчас не имеет возможности взлететь, так как нужна взлетная полоса, а прокладывать ее экономически невыгодно.
Напомним, 12 сентября 2023 года самолет, летевший рейсом Сочи — Омск, сел в поле. После этого возбудили уголовное дело. Экипаж, который был на борту, отстранили от работы.