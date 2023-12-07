Самолет «Уральских авиалиний» разберут и сдадут в утиль после его посадки в поле

По словам руководителя «АвиаПорта» Олега Пантелеева, вряд ли можно найти специалиста, который будет заниматься разбором и сборкой лайнера. Кроме того, сейчас все еще идет следствие и в связи с этим возможности восстановления самолета не оценивались, рассказали в пресс-службе Росавиации.