tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Стала известна судьба севшего в поле самолета под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний» разберут и сдадут в утиль после его посадки в поле

7 декабря 2023, 05:25
Фото: 1MI

Стала известна судьба севшего в поле самолета под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний» не станут восстанавливать после того, как он сел в поле под Новосибирском.

Воздушное судно хотят разобрать, а затем утилизировать, так как никто не хочет быть ответственным за то, чтобы этот самолет снова начал совершать перелеты, пишут «Известия».

По словам руководителя «АвиаПорта» Олега Пантелеева, вряд ли можно найти специалиста, который будет заниматься разбором и сборкой лайнера. Кроме того, сейчас все еще идет следствие и в связи с этим возможности восстановления самолета не оценивались, рассказали в пресс-службе Росавиации.

Кроме того, как отметил руководитель авиакомпании Сергей Скуратов, борт сейчас не имеет возможности взлететь, так как нужна взлетная полоса, а прокладывать ее экономически невыгодно.

Напомним, 12 сентября 2023 года самолет, летевший рейсом Сочи — Омск, сел в поле. После этого возбудили уголовное дело. Экипаж, который был на борту, отстранили от работы.

Бортпроводники севшего в поле самолета вернулись в Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд в Екатеринбурге запретил женщине общаться с мужем. Они обвиняются в мошенничествеДвое рабочих погибли в Красноуральске во время работ. Обрушился грунт котлованаСК проверит коммунальщиков после падения подростка в люк с кипятком в Екатеринбурге
#Транспорт#Уголовное дело#Новосибирск#Специалисты#Следствие#ЧП#Уральские авиалинии#Утилизация#Елизавета Зиборова#Инцидент#Росавиация#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле#Экипаж
Подпишитесь
До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
Сегодня, 04:57
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
Вчера, 10:32
Жителям Свердловской области предстоит выдержать 5 дней смога
Вчера, 16:53
Школьников Нижнего Тагила отправляют на дистант из-за аномальных морозов
Вчера, 12:10
«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию
Вчера, 08:46
При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу
Вчера, 08:49