СК заинтересовался делом об избиении ребенка подростками в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что была начата процессуальная проверка, связанная с происшествием в городе Карпинск.
Напомним, что двое несовершеннолетних нанесли телесные повреждения маленькому ребенку. Сейчас малышу ничего не угрожает, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Предполагается, что в данном случае со стороны представителей органов профилактики могли быть приняты меры по предотвращению происшествия, однако они этого не сделала. По этой причине следственный отдел СК России начал проверку по статье «халатность».
Ранее сообщалось о случае в Первоуральске, когда двухлетняя девочка умерла после избиения отчимом. Тогда мама девочки сказала, что она упала с горки.