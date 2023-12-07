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СК проведёт проверку после избиения подростками ребенка в Карпинске

СК заинтересовался делом об избиении ребенка подростками в Свердловской области

7 декабря 2023, 15:47
Фото: Midjourney

СК проведёт проверку после избиения подростками ребенка в Карпинске

5 декабря 2023 года в Карпинске произошло происшествие, в котором двое несовершеннолетних избили ребенка. Теперь следствие осуществляет проверку.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что была начата процессуальная проверка, связанная с происшествием в городе Карпинск.

Напомним, что двое несовершеннолетних нанесли телесные повреждения маленькому ребенку. Сейчас малышу ничего не угрожает, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Предполагается, что в данном случае со стороны представителей органов профилактики могли быть приняты меры по предотвращению происшествия, однако они этого не сделала. По этой причине следственный отдел СК России начал проверку по статье «халатность».

Ранее сообщалось о случае в Первоуральске, когда двухлетняя девочка умерла после избиения отчимом. Тогда мама девочки сказала, что она упала с горки.

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