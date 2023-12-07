Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Еще со времен прогнозов от Павла Глобы россияне нет-нет да и поглядывали на то, что звезды сулят знакам зодиака. Популярность астрологов, несмотря на научные разоблачения, растет. Мамы запрашивают натальные карты для своих детей, жены — расклады на мужа или карьеру, кто-то надеется получить четкие инструкции по поиску себя в жизни.
По мнению собеседника редакции — психолога и тренера мышления Лизы Котельниковой, люди хотят «узнать будущее» и получить больше информации о настоящем, когда испытывают тревогу и дискомфорт неопределенности.
По личным обстоятельствам мне требовалась помощь, моральная поддержка в каком-то смысле. Подруга посоветовала сделать расклад у астролога. Я услышала то, что помогло мне в тот момент, но и то, что совсем не подходило ко мне. Для опыта пойдет, но скептикам и негативно настроенным — лучше не обращаться. Это скорее просто добавляет моральных сил, объясняет то, чего непонятно, — поделилась с корреспондентом свердловчанка Людмила.
Как мы видим, людям важно услышать то, что они надеялись услышать. Это жизненно, но имеет, скорее, временный эффект, поскольку за личными проблемами и их решением лучше обращаться к специалистам — психологам и психотерапевтам.
Астрология — инструмент, который позволяет быстро восполнить дефицит информации, найти объяснения происходящих в жизни процессов, тем самым избавить от тревоги. Особую привлекательность может представлять атмосфера таинства и сакральности, ритуальность, — уверена Лиза Котельникова.
По мнению психолога, проблема может возникнуть в тот момент, когда заказчик начинает переносить ответственность за свои поступки, состояния и мысли на суждения астролога. Тем самым, получая условное разрешение бездействия, или опору в принятии решений.
Такой ситуации не допустит грамотный психолог, который намерен взращивать внутреннюю опору человека на самого себя, будет искать истинную причину тревоги и работать именно с ней, над изменением поведения, которое качественно изменит жизнь. Вывод: астролог может дать временное успокоение в момент тревоги, в отличии от психолога, который будет работать с самой тревогой, — рассказала редакции TagilCity.ru Лиза Котельникова.
Ценообразование строится одинаково. Из-за появления в нашей жизни возможностей общения онлайн, астрологи могут работать из города на другом конце страны. Им, собственно, для консультации нужны только ваши даты и, возможно, фото.
Цены очень сильно варьируются. Зависит это, конечно, от опыта. Как и везде. Новичок за консультацию берет 3 тысяч рублей. Я думаю, что средняя ценовая политика — 5, 7, 10 тысяч рублей. Зависит и от того, какая консультация и какой запрос. Здесь все настолько индивидуально. Нет такого, что ты все смотришь по человеку, у каждого свой запрос — карьера, взаимоотношения с кем-то. Если просто смотреть по планетам — до 10 тысяч рублей, средняя цена, — рассказала редакции TagilCity.ru таролог из Новоуральска Екатерина.
На Авито астрологи с неоднозначными отзывами и картинками, слепленными в Paint, дублируют свои объявления по многим крупным регионам страны. Услуги, причем максимально конкретные, стоят от 200 рублей. Интересно, что в Нижнем Тагиле — на сайте объявлений достойных кандидатов не нашлось.
Эксперты говорят, что гораздо больше доверия вызывает астролог, который ведет личную страницу в социальных сетях. По региону — Свердловской области — астрологи, к которым можно обратиться, есть. Лояльность повышается, если на фото изображен реальный человек. Цены на них, как мы видим, от 500-900 рублей за консультацию.
Раскрученный образ астролога в своих профессиональных кругах, соцсетях или на телевидении, естественно, влияет на ценник.
Конечно, есть очень опытные и продвинутые астрологи, у них консультация — 25-50 тысяч. Я обучалась в свое время, у мужчины была консультация более 100 тысяч. То есть в зависимости от того, как ты продвинулся и в зависимости от того, какой у тебя опыт, какие клиенты, какая база и какие города. Все в совокупности, — поясняет таролог Екатерина.
Вспомним Василису Володину из «Давай поженимся», ее личная консультация, судя по информации с официального сайта, стоит от 165 до 300 тысяч рублей.
Увлечение астрологией — выбор каждого человека. Цены на их услуги формируются, как и на любую другую сферу бизнеса — в зависимости от раскрученности и готовности клиентов платить.