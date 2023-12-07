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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Из реанимации в палату переведена замерзшая в сугробе девочка из Серова

Стало известно, в каком состоянии находится замерзшая в сугробе девочка из Серова

7 декабря 2023, 12:53
Фото: Midjourney

Из реанимации в палату переведена замерзшая в сугробе девочка из Серова

Двухлетнюю девочку Стешу из Серова, которая пролежала в сугробе несколько часов, перевели в обычную палату. Ранее она лежала в реанимации. У ребенка сильное переохлаждение.

О состоянии малышки рассказала ее мама. Девочка находится в сознании и идет на поправку, пишет Е1. В обычную палату ее перевели еще 4 декабря. Она лежит в больнице №9.

Ранее мама девочки рассказывала, как все произошло. По ее словам, в тот день Стеша заболела, и мама решила оставить ее с сестрой, а не отдавать в садик. В результате малышка самостоятельно вышла на улицу. Нашел ее в сугробе отец.

Мать запереживала, когда старшая дочка не отвечала на звонки. Выяснилось, что на тот момент младшая девочка была в сугробе уже несколько часов, а школьница спала.

Известно, что девочка пережила клиническую смерть. Также у нее было кислородное голодание. Помимо этого, у ребенка диагностировали воспаление легких. Девочку подключали к аппарату ИВЛ.

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