Стало известно, в каком состоянии находится замерзшая в сугробе девочка из Серова

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
О состоянии малышки рассказала ее мама. Девочка находится в сознании и идет на поправку, пишет Е1. В обычную палату ее перевели еще 4 декабря. Она лежит в больнице №9.
Ранее мама девочки рассказывала, как все произошло. По ее словам, в тот день Стеша заболела, и мама решила оставить ее с сестрой, а не отдавать в садик. В результате малышка самостоятельно вышла на улицу. Нашел ее в сугробе отец.
Мать запереживала, когда старшая дочка не отвечала на звонки. Выяснилось, что на тот момент младшая девочка была в сугробе уже несколько часов, а школьница спала.
Известно, что девочка пережила клиническую смерть. Также у нее было кислородное голодание. Помимо этого, у ребенка диагностировали воспаление легких. Девочку подключали к аппарату ИВЛ.