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Житель Нижнего Тагила Вячеслав Кроневальд погиб в зоне СВО

Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО

7 декабря 2023, 07:32
Фото: Яна Кроневальд

Житель Нижнего Тагила Вячеслав Кроневальд погиб в зоне СВО

2 декабря в зоне специальной военной операции погиб тагильчанин Вячеслав Кроневальд. Его тело, по словам родственников, пока не могут достать с места боя, так как данная территория подвергается интенсивным обстрелам.

Вячеславу Кроневальду в июне этого года исполнилось 40 лет. Несколькими месяцами ранее он подписал контракт на службу добровольцем в СВО. При этом свои намерения — уехать в зону боевых действий — от родных он скрывал до последнего, не желая их волновать.

30 марта он позвонил маме и сказал, что возможно в ближайшее время они не увидятся. Сказал, что нашел вторую работу в Кемерово на угольном заводе. То есть мы даже не подозревали, что он хочет уехать на СВО. Слава по состоянию здоровья даже в армии не служил. До этого ходил в военкомат, но там его не взяли. Записался добровольцем через мобильный пункт Минобороны, который стоял напротив драмтеатра. За 10 дней собрал все документы втихушку, прошел медкомиссию и уехал, — рассказала TagilCity.ru сестра бойца Яна.
Вячеслав КроневальдВячеслав Кроневальд
Вячеслав Кроневальд
Фото: Яна Кроневальд

Несмотря на непригодность к армейской службе, Вячеслав вел активный образ жизни, увлекался спортом.

Всю жизнь занимался боксом, не пил, не курил. Был очень добрым, отзывчивым. Всегда отдавал последнее. Все вспоминают о нем только светлое. Пишут, звонят, говорят, что слез не хватит на такого человека, — вспоминает Яна о брате.

За время службы Вячеслав получил две государственные награды «За храбрость» и «За боевые отличия». Согласно справке с сайта Минобороны, в июне этого года он, находясь на наблюдательном посту, за сутки смог отразить три атаки, завладел брошенным иностранным оружием при отступлении противника, а также помог выйти раненому товарищу. Также, по словам сестры, Вячеслав два раза попадал в госпиталь по ранению.

Награды ВячеславаНаграды Вячеслава
Награды ВячеславаНаграды Вячеслава
Награды ВячеславаНаграды Вячеслава
Награды Вячеслава
Фото: Яна Кроневальд

Пока тагильчанин выполнял боевые задачи, родные слали ему посылки с нужными вещами и ждали его в отпуск, но 2 декабря Яне пришло сообщение от командира, что ее брат погиб.

Тело достать его не могут, оно лежит там, как приманка. В понедельник пытались его вытащить, но не смогли. Двоих тяжело ранило, пришлось отступить. Вот и ждем, когда все решится и мы сможем его похоронить, — рассказала сестра погибшего тагильчанина.
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