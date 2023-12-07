Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО

За время службы Вячеслав получил две государственные награды «За храбрость» и «За боевые отличия». Согласно справке с сайта Минобороны, в июне этого года он, находясь на наблюдательном посту, за сутки смог отразить три атаки, завладел брошенным иностранным оружием при отступлении противника, а также помог выйти раненому товарищу. Также, по словам сестры, Вячеслав два раза попадал в госпиталь по ранению.