Температура в Свердловской области опустится до -40 градусов

Так, ночью в регионе было -32… -37 градусов. В южной части температура была -29… -31. В дневное время ожидается мороз -28… -33 градуса. При этом в юго-восточной части может быть -25… -27, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.