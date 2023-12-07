Температура в Свердловской области опустится до -40 градусов

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Так, ночью в регионе было -32… -37 градусов. В южной части температура была -29… -31. В дневное время ожидается мороз -28… -33 градуса. При этом в юго-восточной части может быть -25… -27, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Температура в регионе будет зависеть от востока антициклона, в которой находится холодный воздух. В Екатеринбурге 7 декабря прогнозируется малооблачность, осадков не ожидается.
Напомним, с 13 декабря 2023 года Нижний Тагил начнет покидать морозная погода. Температура воздуха дойдет до -18 градусов. Также возможны порывы ветра до девяти метров.