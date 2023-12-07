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Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:50

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Сильные морозы придут в Свердловскую область

Температура в Свердловской области опустится до -40 градусов

7 декабря 2023, 03:50
Фото: 1MI

Сильные морозы придут в Свердловскую область

В северной и северо-восточной части Свердловской области температура станет ниже до уровня -40 градусов. Морозы ожидаются 7 декабря 2023 года.

Так, ночью в регионе было -32… -37 градусов. В южной части температура была -29… -31. В дневное время ожидается мороз -28… -33 градуса. При этом в юго-восточной части может быть -25… -27, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Температура в регионе будет зависеть от востока антициклона, в которой находится холодный воздух. В Екатеринбурге 7 декабря прогнозируется малооблачность, осадков не ожидается.

Напомним, с 13 декабря 2023 года Нижний Тагил начнет покидать морозная погода. Температура воздуха дойдет до -18 градусов. Также возможны порывы ветра до девяти метров.

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