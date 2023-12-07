Туринский целлюлозно-бумажный завод потребовали признать банкротом

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В соответствии с информацией из картотеки арбитражных дел, размер требований составляет почти 3,5 млн рублей. Заявление о признании должника банкротом было подано 6 декабря текущего года.
Компания «Берег» создана в 2020 году в Волгоградской области. Она специализируется на оптовой торговле. Владельцем фирмы является Сергей Куксов.
По данным сервиса «Федресурс», кроме «Берега», за последние 6 месяцев еще 5 компаний выступили с обращениями о признании завода банкротом. Однако многие кредиторы уже получили оплаты.
Ранее сообщалось, что ВГОК в Нижнем Тагиле получил предписание из-за выбросов и сточных вод.