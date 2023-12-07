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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Туринске банкротят целлюлозно-бумажный завод

Туринский целлюлозно-бумажный завод потребовали признать банкротом

7 декабря 2023, 14:13
Фото: Midjourney

В Туринске банкротят целлюлозно-бумажный завод

Туринский целлюлозно-бумажный завод столкнулся с требованием о его банкротстве со стороны волгоградского предприятия «Берег».

В соответствии с информацией из картотеки арбитражных дел, размер требований составляет почти 3,5 млн рублей. Заявление о признании должника банкротом было подано 6 декабря текущего года.

Компания «Берег» создана в 2020 году в Волгоградской области. Она специализируется на оптовой торговле. Владельцем фирмы является Сергей Куксов.

По данным сервиса «Федресурс», кроме «Берега», за последние 6 месяцев еще 5 компаний выступили с обращениями о признании завода банкротом. Однако многие кредиторы уже получили оплаты.

Ранее сообщалось, что ВГОК в Нижнем Тагиле получил предписание из-за выбросов и сточных вод.

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#Происшествия#Свердловская область#Завод#Окружающая среда#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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