В Среднеуральске мужчина проверил бензин зажигалкой и чуть не спалил заправку

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Инцидент произошел на улице Ленина в Среднеуральске на автозаправке. Мужчина вышел из автомобиля и стал проверять уровень бензин с помощью зажигалки, однако сразу же раздалось пламя.
Когда начало полыхать, мужчина из соседней машины отъехал и затем стал помогать тушить. Известно, что пожар удалось потушить до пожарных, сообщает Ural Mash.
Ранее сообщалось, что в свердловском Заречном за последние недели 6 раз поджигали высотку с людьми.