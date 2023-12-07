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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Мужчина в Среднеуральске чуть не спалил заправку зажигалкой

В Среднеуральске мужчина проверил бензин зажигалкой и чуть не спалил заправку

7 декабря 2023, 16:36
Фото: Midjourney

Мужчина в Среднеуральске чуть не спалил заправку зажигалкой

Водитель автомобиля в Среднеуральске решил проверить уровень бензина в машине с помощью зажигалки и в итоге поджег заправку.

Инцидент произошел на улице Ленина в Среднеуральске на автозаправке. Мужчина вышел из автомобиля и стал проверять уровень бензин с помощью зажигалки, однако сразу же раздалось пламя.

Когда начало полыхать, мужчина из соседней машины отъехал и затем стал помогать тушить. Известно, что пожар удалось потушить до пожарных, сообщает Ural Mash.

Ранее сообщалось, что в свердловском Заречном за последние недели 6 раз поджигали высотку с людьми.

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