В свердловском Заречном за последние недели 6 раз поджигали высотку с людьми

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
По словам депутата Бутакова, частые поджоги несколько лет происходят с участием жителей дома. В случае отсутствия реакции со стороны властей, депутат будет обращаться к главе региона и Федеральной службе безопасности.
Управляющая компания ООО «ДЕЗ» многократно подавала заявления в полицию, однако уголовное дело так и не было возбуждено. Все пожары быстро ликвидировались сотрудниками МЧС, что позволило избежать жертв. Однако за последние недели было совершено 6 поджогов.
Недавно депутату и жителям дома удалось переговорить с начальником полиции Фазилем Искандеровым, который пообещал решить проблему.
Ранее сообщалось, что масло взорвалось после попытки тушения водой в одном из домов Екатеринбурга.