В свердловском Заречном за последние недели 6 раз поджигали высотку с людьми

Управляющая компания ООО «ДЕЗ» многократно подавала заявления в полицию, однако уголовное дело так и не было возбуждено. Все пожары быстро ликвидировались сотрудниками МЧС, что позволило избежать жертв. Однако за последние недели было совершено 6 поджогов.