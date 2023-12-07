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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Жители свердловского города борются за высотку, которую постоянно поджигают

В свердловском Заречном за последние недели 6 раз поджигали высотку с людьми

7 декабря 2023, 15:24
Фото: 1MI

Жители свердловского города борются за высотку, которую постоянно поджигают

В свердловском Заречном жители города страдают из-за частого поджигания дома на улице Ленина, 28, также известного как «брежневская» девятиэтажка.

По словам депутата Бутакова, частые поджоги несколько лет происходят с участием жителей дома. В случае отсутствия реакции со стороны властей, депутат будет обращаться к главе региона и Федеральной службе безопасности.

Управляющая компания ООО «ДЕЗ» многократно подавала заявления в полицию, однако уголовное дело так и не было возбуждено. Все пожары быстро ликвидировались сотрудниками МЧС, что позволило избежать жертв. Однако за последние недели было совершено 6 поджогов.

Недавно депутату и жителям дома удалось переговорить с начальником полиции Фазилем Искандеровым, который пообещал решить проблему.

Ранее сообщалось, что масло взорвалось после попытки тушения водой в одном из домов Екатеринбурга.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Криминал#Квартира#Дом#Инцидент#Камилла Булгакова
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