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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Свердловской области мужчина убил двоих людей и получил 17 лет колонии

В Свердловской области убийца двоих мужчин за оскорбление воспитателя получил 17 лет

7 декабря 2023, 10:17
Фото: Midjourney

В Свердловской области мужчина убил двоих людей и получил 17 лет колонии

В Свердловской области суд избрал наказание для 32-летнего Александра Артамонова, которого признали виновным в убийстве двоих мужчин из-за оскорбления воспитательницы.

Ему назначили 17 лет тюрьмы, пишет Ура.ру. Это время Александр проведет в колонии строгого режима. Также к его сроку добавили десять дней за неотбытое ранее наказание.

На заседании суда обвиняемый сидел спиной к камерам, а лицо прятал за капюшоном. Ранее его уже судили за кражу, незаконную охоту, угрозу убийством и завладение чужой машиной.

Убийство произошло в Пышминском районе 2 апреля. Тогда Артамонов выпивал со своими товарищами. В какой-то момент один из мужчин оскорбил свою маму, которая была воспитательницей Артамонова в детстве. Тот разозлился и убил приятеля, а также свидетеля, который все это видел.

После этого он позвонил в полицию и рассказал, что натворил. Трупы он скинул в овощную яму около дома.

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