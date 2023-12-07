В Свердловской области убийца двоих мужчин за оскорбление воспитателя получил 17 лет

Убийство произошло в Пышминском районе 2 апреля. Тогда Артамонов выпивал со своими товарищами. В какой-то момент один из мужчин оскорбил свою маму, которая была воспитательницей Артамонова в детстве. Тот разозлился и убил приятеля, а также свидетеля, который все это видел.