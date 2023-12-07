В Свердловской области убийца двоих мужчин за оскорбление воспитателя получил 17 лет

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Ему назначили 17 лет тюрьмы, пишет Ура.ру. Это время Александр проведет в колонии строгого режима. Также к его сроку добавили десять дней за неотбытое ранее наказание.
На заседании суда обвиняемый сидел спиной к камерам, а лицо прятал за капюшоном. Ранее его уже судили за кражу, незаконную охоту, угрозу убийством и завладение чужой машиной.
Убийство произошло в Пышминском районе 2 апреля. Тогда Артамонов выпивал со своими товарищами. В какой-то момент один из мужчин оскорбил свою маму, которая была воспитательницей Артамонова в детстве. Тот разозлился и убил приятеля, а также свидетеля, который все это видел.
После этого он позвонил в полицию и рассказал, что натворил. Трупы он скинул в овощную яму около дома.