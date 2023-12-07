Вакцина от смертельно опасной инфекции исчезла в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
По данным источника в одной из больниц, вакцина отсутствует уже несколько месяцев, пишет Ура.ру.
Источник отметил, что медикам рассказали, что поставки срываются из-за проблем на стороне поставщика. При этом никакой дополнительной информации докторам не сообщают.
Кроме того, что медики находятся в неведении, на них еще и падает обязанность утешать разгневанных пациентов, добавил инсайдер.
Весь удар на себя берут работники регистратур, терапевты и педиатры, — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области медики стали бить тревогу из-за внезапной вспышки коклюша. Отмечается, что обстановка стала накаляться еще с лета.