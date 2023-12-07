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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Вакцина от кори пропала из больниц Свердловской области

Вакцина от смертельно опасной инфекции исчезла в Свердловской области

7 декабря 2023, 12:28
Фото: 1MI

Вакцина от кори пропала из больниц Свердловской области

В медучреждениях Свердловской области пропала вакцина от кори — ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках.

По данным источника в одной из больниц, вакцина отсутствует уже несколько месяцев, пишет Ура.ру.

Источник отметил, что медикам рассказали, что поставки срываются из-за проблем на стороне поставщика. При этом никакой дополнительной информации докторам не сообщают.

Кроме того, что медики находятся в неведении, на них еще и падает обязанность утешать разгневанных пациентов, добавил инсайдер.

Весь удар на себя берут работники регистратур, терапевты и педиатры, — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области медики стали бить тревогу из-за внезапной вспышки коклюша. Отмечается, что обстановка стала накаляться еще с лета.

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#Свердловская область#Здоровье#Поставщик#Медики#Вспышка#Вакцина#Корь#Регистратура#Педиатр#Терапевт#Коклюш#Дарья Сорокина
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