Житель Сургута украл у мертвого друга обручальные кольца и сдал их в ломбард

Незадолго до происшествия супруги поссорились, после чего женщина ушла на ночь к маме. Вскоре они помирились во время разговора по телефону. Этой же ночью Арсен снова пришел и стал стучать в дверь, однако ему не открывали. Тогда мужчина вызвал МЧС, чтобы вскрыть дверь.