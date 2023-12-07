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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Мужчина в Сургуте украл кольца у умершего друга

Житель Сургута украл у мертвого друга обручальные кольца и сдал их в ломбард

7 декабря 2023, 06:33
Фото: 1MI

Мужчина в Сургуте украл кольца у умершего друга

В Сургуте местный житель Арсен обокрал друга Ивана, которого нашел мертвым в его квартире.

Некоторое время назад друзья перестали общаться из-за того, что Иван женился. Арсен, желая возобновить дружбу, часто приходил к семейной паре домой без приглашения, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Незадолго до происшествия супруги поссорились, после чего женщина ушла на ночь к маме. Вскоре они помирились во время разговора по телефону. Этой же ночью Арсен снова пришел и стал стучать в дверь, однако ему не открывали. Тогда мужчина вызвал МЧС, чтобы вскрыть дверь.

После проникновения в квартиру Ивана нашли мертвым. Арсен незаметно взял кольца, а также телефон умершего. После того, как вдова поинтересовалась пропажей, телефон Арсен вернул, а кольца он уже успел сдать в ломбард.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу и запретили уезжать из страны. Женщина предполагает, что это он довел ее мужа до смерти своим навязчивым поведением.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина проник в квартиру своей бывшей девушки, украл восемь тысяч рублей и поджег жилье. В отношении него возбудили дело за кражу и порчу имущества.

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