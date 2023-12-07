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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Жители Екатеринбурга смогут наблюдать необычное явление

Жители Екатеринбурга увидят мощный звездопад

7 декабря 2023, 04:13
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга смогут наблюдать необычное явление

Над Екатеринбургом пройдет звездопад-гигант. Он ожидается ночью 14 декабря 2023 года.

Звездопад будет из созвездия Близнецов, ожидается почти 120 метеоров в час. Этот показатель в несколько раз превышает другие звездные потоки, рассказали в Международной метеорной организации.

Небесное явление пройдет ночью. Лучше всего за звездопадом наблюдать после полуночи. Условия для наблюдений в эту ночь благоприятные.

Напомним, 6 ноября 2023 года в Свердловской области местные жители заметили в небе Северное сияние. Переливы разных цветов были заметны во многих частях региона.

Жители Свердловской области смогут увидеть в небе редкое небесное явление
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