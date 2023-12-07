Жители Екатеринбурга увидят мощный звездопад

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Звездопад будет из созвездия Близнецов, ожидается почти 120 метеоров в час. Этот показатель в несколько раз превышает другие звездные потоки, рассказали в Международной метеорной организации.
Небесное явление пройдет ночью. Лучше всего за звездопадом наблюдать после полуночи. Условия для наблюдений в эту ночь благоприятные.
Напомним, 6 ноября 2023 года в Свердловской области местные жители заметили в небе Северное сияние. Переливы разных цветов были заметны во многих частях региона.