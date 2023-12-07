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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В -30 жители Екатеринбурга вышли на крестный ход

Жители Екатеринбурга вышли на крестный ход в 30-градусный мороз

7 декабря 2023, 10:46
Фото: Ура.ру

В -30 жители Екатеринбурга вышли на крестный ход

Невзирая на морозы, православные жители Екатеринбурга вышли в крестный год в честь Дня святой великомученицы Екатерины.

Праздничные мероприятия начались в Свято-Троицком соборе. Сперва там состоялась Божественная литургия, а затем и сам крестный ход, сообщает Ура.ру.

Маршрут начался от кафедрального собора и проходил до часовни святой Екатерины. Процессию возглавили митрополит Евгений и архипастыри.

Напомним, что год назад крестный ход прошел с иконой, которая ранее была в космосе. Ее летчик-космонавт Олег Артемьев брал с собой на Международную космическую станцию.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург и его 300-летие связаны с именем своей покровительницы, потому крестныхм ходом православные хотят выказать дань уважения святой.

Екатеринбуржцы выйдут на улицы города в честь крестного хода
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#Крестный ход#Космос#Литургия#Екатеринбург#Православные#Дарья Сорокина
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