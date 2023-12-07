Жители Екатеринбурга вышли на крестный ход в 30-градусный мороз

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Праздничные мероприятия начались в Свято-Троицком соборе. Сперва там состоялась Божественная литургия, а затем и сам крестный ход, сообщает Ура.ру.
Маршрут начался от кафедрального собора и проходил до часовни святой Екатерины. Процессию возглавили митрополит Евгений и архипастыри.
Напомним, что год назад крестный ход прошел с иконой, которая ранее была в космосе. Ее летчик-космонавт Олег Артемьев брал с собой на Международную космическую станцию.
Ранее сообщалось, что Екатеринбург и его 300-летие связаны с именем своей покровительницы, потому крестныхм ходом православные хотят выказать дань уважения святой.