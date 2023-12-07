Жителям Первоуральска дали воду после коммунальной аварии

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Инцидент произошел в связи со случившейся коммунальной аварией на Нижнесергинском водопроводе, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Вскоре авария была устранена. После того, как водопровод был полностью заполнен, ночью 7 декабря 2023 года в домах стали возобновлять водоснабжение. К утру горячая и холодная вода в городе были полностью восстановлены.
Напомним, в Екатеринбурге в районе Эльмаша случился прорыв водопровода. Вследствие этого из канализации вытекла вода и затопила проезд во дворе на проспекте Космонавтов. Из-за чего произошла коммунальная авария — неизвестно.