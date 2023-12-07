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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

В домах Первоуральска восстановлено водоснабжение

Жителям Первоуральска дали воду после коммунальной аварии

7 декабря 2023, 06:03
Фото: 1MI

В домах Первоуральска восстановлено водоснабжение

В Первоуральске местным жителям вернули водоснабжение. Оно было перекрыто из-за коммунальной аварии.

Инцидент произошел в связи со случившейся коммунальной аварией на Нижнесергинском водопроводе, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Вскоре авария была устранена. После того, как водопровод был полностью заполнен, ночью 7 декабря 2023 года в домах стали возобновлять водоснабжение. К утру горячая и холодная вода в городе были полностью восстановлены.

Напомним, в Екатеринбурге в районе Эльмаша случился прорыв водопровода. Вследствие этого из канализации вытекла вода и затопила проезд во дворе на проспекте Космонавтов. Из-за чего произошла коммунальная авария — неизвестно.

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#Происшествия#Первоуральск#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Водоснабжение#ЧП#Коммунальная авария#Водопровод#Елизавета Зиборова#Инцидент
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