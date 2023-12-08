42 кошки и собаки погибли пои пожаре в здании передержки под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Выжили лишь питомцы, которые находились в вольерах. Известно, что пламя распространилось на площадь 150 квадратных метров дома, пишет «Урал Мэш».
Пострадали два человека, их отвезли в больницу. У одного из них ожог руки. Пожар был локализован спасателями.
Ранее сообщалось, что в Заречном жители города страдают из-за частого поджигания дома на улице Ленина, 28. За последние недели высотку поджигали шесть раз.