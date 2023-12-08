tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Под Екатеринбургом заживо сгорели кошки и собаки в здании передержки

42 кошки и собаки погибли пои пожаре в здании передержки под Екатеринбургом

8 декабря 2023, 06:31
Фото: Midjourney

Под Екатеринбургом заживо сгорели кошки и собаки в здании передержки

Здание передержки животных загорелось в Шувакише под Екатеринбургом. Там находилось 42 питомца — это кошки и собаки. Предварительно известно, что все они погибли.

Выжили лишь питомцы, которые находились в вольерах. Известно, что пламя распространилось на площадь 150 квадратных метров дома, пишет «Урал Мэш».

Пострадали два человека, их отвезли в больницу. У одного из них ожог руки. Пожар был локализован спасателями.

Ранее сообщалось, что в Заречном жители города страдают из-за частого поджигания дома на улице Ленина, 28. За последние недели высотку поджигали шесть раз.

Трое человек погибли и двое пострадали в пожарах в Нижнем Тагиле за неделю
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое мужчин погибли во время пожара в селе под Нижним Тагилом. Есть пострадавшийПожар разгорелся в квартире в Каменске-Уральском. Жильцы выходят на улицуВ Екатеринбурге после пожара «УГМК-арена» проверят подрядчика
#Пожар#Животные#Спасатели#Пламя#Пострадавшие#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Вольеры
Подпишитесь
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой
Сегодня, 06:13
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24