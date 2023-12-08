Аномальные морозы и ДТП парализовали движение трамваев в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По словам очевидцев, из-за мороза оборвались провода. Некоторым пассажиром пришлось ехать на такси, а кто-то отправился в нужное место пешком, пишет Е1.
В администрации Екатеринбурга подтвердили факт происшествия. Там отметили, что из-за повреждения сети задержано движение трамваев на нескольких маршрутах. В частности, ездить не могут номера 2, 8, 14, 20, 12, 21, 3, 16 по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях.
Еще одно препятствие для общественного транспорта — авария на улице 8 марта. По словам очевидицы, люди стоят и мерзнут, а трамваи не едут.
Напомним, морозы в Свердловской области пока не отступают. Так, в Нижнем Тагиле жители зафиксировали на своих термометрах -39 градусов мороза.