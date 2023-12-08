tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Движение трамваев в Екатеринбурге остановлено из-за аномальных холодов

Аномальные морозы и ДТП парализовали движение трамваев в Екатеринбурге

8 декабря 2023, 05:17
Фото: 1MI

Движение трамваев в Екатеринбурге остановлено из-за аномальных холодов

Движение трамваев было приостановлено в центре Екатеринбурга. Так, на улице Луначарского они остановились в обе стороны.

По словам очевидцев, из-за мороза оборвались провода. Некоторым пассажиром пришлось ехать на такси, а кто-то отправился в нужное место пешком, пишет Е1.

В администрации Екатеринбурга подтвердили факт происшествия. Там отметили, что из-за повреждения сети задержано движение трамваев на нескольких маршрутах. В частности, ездить не могут номера 2, 8, 14, 20, 12, 21, 3, 16 по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях.

Еще одно препятствие для общественного транспорта — авария на улице 8 марта. По словам очевидицы, люди стоят и мерзнут, а трамваи не едут.

Напомним, морозы в Свердловской области пока не отступают. Так, в Нижнем Тагиле жители зафиксировали на своих термометрах -39 градусов мороза.

#Транспорт#Остановка#Движение#Трамваи#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
Вчера, 04:57
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24