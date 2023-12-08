Аномальные морозы и ДТП парализовали движение трамваев в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга подтвердили факт происшествия. Там отметили, что из-за повреждения сети задержано движение трамваев на нескольких маршрутах. В частности, ездить не могут номера 2, 8, 14, 20, 12, 21, 3, 16 по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях.