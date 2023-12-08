Автобус снес забор в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
ЧП случилось 8 декабря примерно в 12:00 на Восточном шоссе, 17. Автобус ехал по маршруту №50. За рулем находился 60-летний водитель.
В забор он влетел в ЦОТ «Восточный», не справившись с управлением, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. Пассажиров в салоне не было.
Известно, что у водителя стаж составляет 38 лет. На него после ЧП был составлен административный протокол за повреждение пешеходного ограждения (ст. 12.33 КаАП РФ).
Ранее сообщалось, что водителям автобусов в Екатеринбурге грозит наказание за замерзающих пассажиров.