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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Пассажирский автобус влетел в забор в Нижнем Тагиле

Автобус снес забор в Нижнем Тагиле

8 декабря 2023, 13:54
Фото: Midjourney

Пассажирский автобус влетел в забор в Нижнем Тагиле

Пассажирский автобус влетел в забор в Нижнем Тагиле. Транспортное средство занесло. В результате ДТП никто не пострадал.

ЧП случилось 8 декабря примерно в 12:00 на Восточном шоссе, 17. Автобус ехал по маршруту №50. За рулем находился 60-летний водитель.

В забор он влетел в ЦОТ «Восточный», не справившись с управлением, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. Пассажиров в салоне не было.

Известно, что у водителя стаж составляет 38 лет. На него после ЧП был составлен административный протокол за повреждение пешеходного ограждения (ст. 12.33 КаАП РФ).

Ранее сообщалось, что водителям автобусов в Екатеринбурге грозит наказание за замерзающих пассажиров.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Автобус#Забор#18+#Авария#Дарья Сорокина
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