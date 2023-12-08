tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Диоксид азота и формальдегид превышали норму в ноябре в воздухе Нижнего Тагила

Бьет по легким, вызывает рак: какие вещества превышали норму в ноябре в воздухе Тагила

8 декабря 2023, 06:59
Фото: tagilcity.ru

Диоксид азота и формальдегид превышали норму в ноябре в воздухе Нижнего Тагила

В ноябре в воздухе Нижнего Тагила газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС ловили вредные вещества в воздухе только два раза.

Во время замеров возле ж/д вокзала 2 ноября прибор редакции показал, что в воздухе превышает норму в 1,5 раза диоксид азота. Замеры журналисты TagilCity.ru проводили только до 20 ноября, а после газоанализатор отправился на поверку. Станции государственного мониторинга УГМС, которые круглосуточно делают заборы воздуха в четырех районах города, также ловили вредные вещества только один раз за месяц. Это был формальдегид на Сухоложском поселке 28 ноября. Превышение вещества составило 1,5 ПДК.

Диоксид азота опасен для человеческого организма своим воздействием на дыхательную систему. Повышенные концентрации вещества могут вызывать бронхит, трахеит, пневмонию, боли в горле, насморк. Формальдегид и вовсе канцерогенное вещество, провоцирующее раковые опухоли. При отравлении им постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы — головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги.

Фото: tagilcity.ru

Несмотря на резкое снижение фиксируемых случаев превышений вредных веществ в воздухе города (в сентябре их было 40, в октябре — четыре, а в ноябре — два), жители продолжают ощущать в воздухе неприятные химические запахи выбросов. Кроме того, 22 ноября тагильчане их не только почувствовали, но и увидели: выпавший снег был покрыт красно-серым налетом.

Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Узнать подробнее
Читайте также:
Где режим НМУ? Тагильчане вновь пожаловались на смог и дымкуВГОК в Нижнем Тагиле получил предписание из-за выбросов и сточных водСероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Воздух#Анна Григорьева#Выбросы#Пневмония#Рак#Диоксид азота#Формальдегид#Газоанализатор#Превышение
Подпишитесь
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой
Сегодня, 06:13
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24