Бьет по легким, вызывает рак: какие вещества превышали норму в ноябре в воздухе Тагила

Во время замеров возле ж/д вокзала 2 ноября прибор редакции показал, что в воздухе превышает норму в 1,5 раза диоксид азота. Замеры журналисты TagilCity.ru проводили только до 20 ноября, а после газоанализатор отправился на поверку. Станции государственного мониторинга УГМС, которые круглосуточно делают заборы воздуха в четырех районах города, также ловили вредные вещества только один раз за месяц. Это был формальдегид на Сухоложском поселке 28 ноября. Превышение вещества составило 1,5 ПДК.