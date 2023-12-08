Бьет по легким, вызывает рак: какие вещества превышали норму в ноябре в воздухе Тагила

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:02
Во время замеров возле ж/д вокзала 2 ноября прибор редакции показал, что в воздухе превышает норму в 1,5 раза диоксид азота. Замеры журналисты TagilCity.ru проводили только до 20 ноября, а после газоанализатор отправился на поверку. Станции государственного мониторинга УГМС, которые круглосуточно делают заборы воздуха в четырех районах города, также ловили вредные вещества только один раз за месяц. Это был формальдегид на Сухоложском поселке 28 ноября. Превышение вещества составило 1,5 ПДК.
Диоксид азота опасен для человеческого организма своим воздействием на дыхательную систему. Повышенные концентрации вещества могут вызывать бронхит, трахеит, пневмонию, боли в горле, насморк. Формальдегид и вовсе канцерогенное вещество, провоцирующее раковые опухоли. При отравлении им постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы — головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги.
Несмотря на резкое снижение фиксируемых случаев превышений вредных веществ в воздухе города (в сентябре их было 40, в октябре — четыре, а в ноябре — два), жители продолжают ощущать в воздухе неприятные химические запахи выбросов. Кроме того, 22 ноября тагильчане их не только почувствовали, но и увидели: выпавший снег был покрыт красно-серым налетом.