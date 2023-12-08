«Дар не купить»: ясновидящая рассказала, к кому приходят магические способности

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Многие люди мечтают о магических способностях и стремятся стать волшебниками. Однако, Бэла Уайт, ясновидящая, утверждает, что дар не может быть куплен или приобретен легким путем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно словам Уайт, магические способности чаще всего передаются из поколения в поколение. Родовой дар обладает значительной силой, так как передается через кровь и связан с материнским молоком. Будущий маг уже с детства окружен магией и принимает участие в эзотерических практиках.
Однако, в юности каждому приходится выбирать свой путь. У очень немногих наследников тайных знаний рода есть возможность отказаться от своего предназначения. Часто им приходится пройти множество испытаний. Те, кто пытается отвергнуть свой дар, могут столкнуться с серьезными болезнями, одиночеством или потерей близких людей.
Уайт советует не завидовать тем, у кого есть магические способности, и не доверять объявлениям о приобретении дара в интернете. Способности, полученные таким образом, не принесут настоящего счастья и может быть невозможно вернуться обратно.
Если у вас есть предрасположенность к магии, то дар найдет вас сам. Вы начнете видеть будущие события и чувствовать энергию окружающих людей и предметов. Однако, ваша жизнь может измениться полностью, и это следует принять во внимание.