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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

«Дар не купить»: ясновидящая рассказала, к кому приходят магические способности

«Дар не купить»: ясновидящая рассказала, к кому приходят магические способности

8 декабря 2023, 11:04
Фото: 1MI
Многие люди мечтают о магическом даре, но ясновидящая Бэла Уайт утверждает, что это часто становится тяжелым бременем, передаваемым по наследству и требующим пройти через испытания, а попытки приобрести такие способности или отказаться от них могут привести к негативным последствиям.

Многие люди мечтают о магических способностях и стремятся стать волшебниками. Однако, Бэла Уайт, ясновидящая, утверждает, что дар не может быть куплен или приобретен легким путем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно словам Уайт, магические способности чаще всего передаются из поколения в поколение. Родовой дар обладает значительной силой, так как передается через кровь и связан с материнским молоком. Будущий маг уже с детства окружен магией и принимает участие в эзотерических практиках.

Однако, в юности каждому приходится выбирать свой путь. У очень немногих наследников тайных знаний рода есть возможность отказаться от своего предназначения. Часто им приходится пройти множество испытаний. Те, кто пытается отвергнуть свой дар, могут столкнуться с серьезными болезнями, одиночеством или потерей близких людей.

Уайт советует не завидовать тем, у кого есть магические способности, и не доверять объявлениям о приобретении дара в интернете. Способности, полученные таким образом, не принесут настоящего счастья и может быть невозможно вернуться обратно.

Если у вас есть предрасположенность к магии, то дар найдет вас сам. Вы начнете видеть будущие события и чувствовать энергию окружающих людей и предметов. Однако, ваша жизнь может измениться полностью, и это следует принять во внимание.

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