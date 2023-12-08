«Дети постоянно болеют»: жители Еланского гарнизона замерзают в квартирах

По словам жителей поселка Елань, проблему никто не может решить уже не первый год. А начальник производственного участка № 8/4 службы 8-го филиала «ЦЖКУ» Минобороны РФ Дмитрий Губахин и УК «Сухоложская» в виде представителя Людмилы Косых перекладывают ответственность друг на друга, утверждает анонимный пользователь в паблике «Злой Екатеринбург».