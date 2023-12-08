«Дети постоянно болеют»: жители Еланского гарнизона замерзают в квартирах

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По словам жителей поселка Елань, проблему никто не может решить уже не первый год. А начальник производственного участка № 8/4 службы 8-го филиала «ЦЖКУ» Минобороны РФ Дмитрий Губахин и УК «Сухоложская» в виде представителя Людмилы Косых перекладывают ответственность друг на друга, утверждает анонимный пользователь в паблике «Злой Екатеринбург».
Жители отметили, что они постоянно жалуются в прокуратуру. После этого к ним приходит проверка от управляющей компании, составляются акты. Однако руководству сообщается, что все в порядке.
Почти в каждой квартире есть дети, которые постоянно болеют из-за вечного холода, ходят в обуви и теплых вещах. Из-за постоянно работающих обогревателей электрическая система не справляется с такой нагрузкой, выбивает счетчики, — рассказали местные жители.
В связи с этим у жителей постоянно растет плата за услуги ЖКХ.
Ранее сообщалось, что утром 8 декабря в Нижнем Тагиле похолодало до -39 градусов. Жители пожаловались на то, что на улице даже трудно дышать.