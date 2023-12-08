Детский сад в Сысерти заплатит 150 тысяч девочке за перелом

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Весной текущего года маленькая девочка сломала бедро в садике, она пробыла в медицинском учреждении несколько месяцев.
По проверке сотрудников прокуратуры, оказалось, что один ребенок толкнул другого и девочка упала. Впоследствии врачи диагностировали у 4-летнего ребенка закрытый патологический перелом левой бедровой кости.
Теперь прокуратура смогла помочь пострадавшему ребенку, взыскав 150 тысяч рублей моральной компенсации.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в жестоком убийстве житель Алапаевска взыскал из казны РФ 600 тысяч.