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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

4-летняя девочка сломала бедро в детском саду в Сысерти

Детский сад в Сысерти заплатит 150 тысяч девочке за перелом

8 декабря 2023, 15:23
Фото: Midjourney

4-летняя девочка сломала бедро в детском саду в Сысерти

В Сысерти прокуратура взыскала 150 тысяч моральной компенсации за травму, полученную маленькой девочкой в детсаду.

Весной текущего года маленькая девочка сломала бедро в садике, она пробыла в медицинском учреждении несколько месяцев.

По проверке сотрудников прокуратуры, оказалось, что один ребенок толкнул другого и девочка упала. Впоследствии врачи диагностировали у 4-летнего ребенка закрытый патологический перелом левой бедровой кости.

Теперь прокуратура смогла помочь пострадавшему ребенку, взыскав 150 тысяч рублей моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в жестоком убийстве житель Алапаевска взыскал из казны РФ 600 тысяч.

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