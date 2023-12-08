До 12 декабря продлен дистант для школьников в Нижнем Тагиле из-за холодов

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Информацию о продлении дистанционного обучения родители тагильских школьников получили в мессенджеры днем 8 декабря. Классные руководители сообщают, что такое решение было принято из-за погодных условий — аномального холода.
На момент публикации редакции TagilCity.ru стало известно о переходе на дистант в ряде школ Ленинского и Тагилстроевского районов.
В связи с погодными условиями и прогнозом погоды на ближайшие дни дистанционное обучение приказом директора по школе продлено до 12 декабря (включительно). В понедельник, вторник дети в школу не приходят, — пишет учитель в родительский чат.
Родители, в свою очередь, обеспокоены качеством выполняемой дома работы, а также тем, какое время им приходится уделять на помощь в выполнении и классной, и домашней работ в домашних условиях.
Я также работаю, как и большинство из вас, наверное, и приходя вечером после работы, мне надо сделать с ребенком не только домашнее, но ещё и классную работу! А если детей несколько. Это просто не реально, — пишет одна из родительниц.
В младших классах формат электронного обучения применять не торопятся, домашнее задание и то, что должны дети выполнить в классе, задается в один день. Из-за этого родители разделились на два лагеря: кто-то занимается по старинке, а кто-то настаивает на видеоуроках.
В начальной школе, как показывает практика, возникает больше технических проблем при проведении онлайн уроков. Поэтому я считаю использование электронного формата, а не онлайн уроков в нашем случае наиболее продуктивным вариантом, — поясняет классу учитель.