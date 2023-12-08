Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
На улице очень морозно. Тяжело дышать, воздух колючий, — делится ощущениями от прогулки по улице утром 8 декабря жительница Тагилстроя.
В Дзержинском районе приложение смартфона показывало -39 градусов, на Тагилстрое показатель был на уровне -38 градусов, а на ГГМ -31 градус.
Накануне, 7 декабря, жители Елизаветинского рассказали, что столбики их термометров опустились до -50 градусов. Аномальное похолодание на Урале продлится еще несколько дней, потепление синоптики обещают только через несколько дней.