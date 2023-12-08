tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Нижнем Тагиле температура опустилась до -39 градусов

Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза

8 декабря 2023, 04:10
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле температура опустилась до -39 градусов

Утро 8 декабря стало еще холоднее, чем было накануне. В спальных микрорайонах Нижнего Тагила температура опустилась до -39 градусов. Тагильчане присылают в редакцию TagilCity.ru фотографии с данным градусников.
На улице очень морозно. Тяжело дышать, воздух колючий, — делится ощущениями от прогулки по улице утром 8 декабря жительница Тагилстроя.

В Дзержинском районе приложение смартфона показывало -39 градусов, на Тагилстрое показатель был на уровне -38 градусов, а на ГГМ -31 градус.

Накануне, 7 декабря, жители Елизаветинского рассказали, что столбики их термометров опустились до -50 градусов. Аномальное похолодание на Урале продлится еще несколько дней, потепление синоптики обещают только через несколько дней. 

До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Погода#Похолодание#Заморозки#Зима#Мороз#Морозы#Екатеринбург
Подпишитесь
До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
Вчера, 04:57
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24